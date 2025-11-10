Wall Street cierra al alza en espera de solución al bloqueo presupuestal en EEUU

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el lunes con expectativas de que se levante la parálisis presupuestaria en Estados Unidos, conocida como "shutdown", después de más de 40 días de cierre de servicios públicos federales.

El Dow Jones ganó 0,81%, el tecnológico Nasdaq avanzó 2,27% y el índice ampliado S&P 500 un 1,54%.

"Los inversionistas están aferrados a la noticia según la cual el Senado se alista a adoptar una medida para reabrir el gobierno" después del bloqueo presupuestal más largo de la historia del país, dijo a la AFP el analista Jack Albin, de Cresset.

El domingo fue enviado al Senado un proyecto de acuerdo entre la mayoría republicana y algunos demócratas moderados. Se espera que la cámara alta adopte al final del lunes o en la madrugada del martes el texto.

Luego corresponderá a la Cámara de Representantes examinar la propuesta y, en caso de ser aprobada, solo resta la promulgación del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Veremos si el gobierno reabre en los próximos días", lo cual sería "bueno tanto para los consumidores como para los inversores", señaló Albin.

Desde el 1 de octubre cuando comenzó el cierre, más de un millón de funcionarios no reciben su salario, el pago de ciertas ayudas está gravemente afectado, así como el tráfico aéreo, con cientos de cancelaciones de vuelos cada día.

Una eventual reapertura "refuerza las perspectivas de crecimiento y revive el optimismo", señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

Un desbloqueo también permitiría que los inversionistas tengan de nuevo acceso a los datos económicos oficiales, que no se han dado a conocer por el cierre de los servicios públicos encargados de las estadísticas.

