Wall Street cierra con resultados dispares y récord del Dow Jones

La Bolsa de Nueva York cerró el miércoles con resultados dispares en una jornada en la que los inversores se deshicieron de valores tecnológicos en favor de acciones más tradicionales, cuando se espera un inminente desbloqueo presupuestario en Estados Unidos.

El Dow Jones subió un 0,68% y alcanzó un nuevo récord al cierre con 48.254,82 puntos. El índice ampliado S&P 500 terminó casi sin cambios (+0,06%). El Nasdaq, en tanto, perdió un 0,26%.

"Hoy vemos un reequilibrio en detrimento de ciertos valores tecnológicos hacia títulos más históricamente consolidados", provenientes principalmente del sector financiero o de la salud, dijo a la AFP Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

La aseguradora de salud UnitedHealth, una de las principales empresas que componen el Dow Jones, ganó un 3,55%, hasta alcanzar los US$339,09.

"El apetito por comprar acciones de gran capitalización se ha moderado por el momento" y "los inversionistas buscan identificar otros sectores que podrían haber pasado desapercibidos", añadió el analista.

Esto explica la caída del Nasdaq, un índice con gran peso tecnológico, en favor del avance del Dow Jones, que agrupa a empresas e industrias más tradicionales.

El mercado estadounidense también celebró el probable fin del estancamiento presupuestario en Estados Unidos, tras más de 40 días, un récord.

El Senado aprobó el lunes un proyecto de ley que extiende el presupuesto actual hasta finales de enero y se espera que la Cámara de Representantes lo vote el miércoles por la noche. Los expertos creen que será aprobado.

Esto pondría fin al cierre gubernamental por falta de fondos más largo en la historia de Estados Unidos, que suspendió, entre otras cosas, la publicación de estadísticas clave sobre la mayor economía mundial.

