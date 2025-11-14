Wall Street cierra sin dirección clara al término de una semana agitada

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos el viernes, tras una semana agitada debido a las incertidumbres sobre la fortaleza de la economía estadounidense en ausencia de indicadores oficiales por el cierre gubernamental.

El Dow Jones retrocedió un 0,65%, el Nasdaq ganó un 0,13% y el índice ampliado S&P 500 se mantuvo cerca del equilibrio (-0,05%).

"Tras un fuerte aumento entre abril y octubre, el mercado tiene derecho a hacer una pausa, consolidarse y digerir un poco", comentó a la AFP Adam Sarhan, de la firma 50 Park Investments.

Según el analista, hay que esperar que los principales índices del mercado estadounidense evolucionen de manera irregular en los próximos días, como ocurrió esta semana.

Aunque la parálisis presupuestaria más larga en la historia de Estados Unidos ya terminó, pasará tiempo antes de que los inversionistas reciban las estadísticas oficiales, que permiten tener una idea más clara del estado de la economía estadounidense.

La próxima semana, por ejemplo, se espera el informe de empleo de septiembre. Sin embargo, las cifras de octubre, que se publicarán después, estarán incompletas, advirtió un asesor del presidente Donald Trump.

Las valoraciones de los gigantes tecnológicos "siguen siendo preocupantes", dijo Sarhan. Con motivo de la publicación de sus resultados trimestrales, varias grandes empresas del sector se vieron castigadas, como Meta y Palantir.

En este contexto, según el experto, los resultados trimestrales de Nvidia, la mayor capitalización mundial, serán "muy importantes" el miércoles.

Otros resultados también serán seguidos de cerca, en particular los de distribuidores, que permitirán ver "cómo se comporta el consumo" de los hogares estadounidenses, añadió Sarhan.

