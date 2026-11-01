Cómo van las elecciones en USA 2026: resultados en vivo del voto anticipado y las midterms entre republicanos vs. demócratas hoy

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones generales de medio término de 2026 para definir la composición del Congreso y diversos cargos gubernamentales en los estados. El período anticipado contabiliza más de 50 millones de votos.

Republicanos vs. demócratas y el voto anticipado en las midterms 2026

Al 1 de noviembre, el registro nacional del voto anticipado acumuló 52.169.960 sufragios emitidos entre la modalidad presencial y el correo postal. Los votantes afiliados al Partido Demócrata representan el 46% de los ya procesados.

El voto anticipado en Estados Unidos supera los 40 millones de sufragios a pocos días de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 Fotomontaje realizado con IA

Por su parte, de acuerdo con el estudio difundido por NBC News, los electores registrados como republicanos alcanzan el 35% del total del voto anticipado nacional. El 19% restante corresponde a votantes independientes o sin afiliación partidaria registrada en las listas oficiales.

En el desglose por modalidad, la ciudadanía emitió 23,2 millones de votos presenciales y 29 millones mediante correo postal. Asimismo, las solicitudes de papeletas por correo suman más de 105.827.995 formularios en el territorio nacional.

Entre las solicitudes de voto por correo, los demócratas representan el 46% frente al 31% republicano. Las estadísticas reflejan un nivel elevado de participación previa en los distintos estados de EE.UU.

Últimas encuestas para las elecciones al Congreso de EE.UU.: qué partido lidera

Las últimas mediciones de opinión pública sobre la intención de voto para la Cámara de Representantes muestran una ventaja a favor del Partido Demócrata. Diez estudios recientes recopilados por The New York Times otorgan a los postulantes demócratas márgenes de entre cuatro y 12 puntos porcentuales sobre los republicanos.

La encuesta de Ipsos para Reuters señala un 53% de apoyo a los demócratas frente a un 44% republicano. De igual manera, el estudio de YouGov para The Economist registra una preferencia demócrata del 52% contra un 41% opositor.

Las últimas encuestas otortan márgenes de entre cuatro y 12 puntos porcentuales a los demócratas frente a los republicanos para el Congreso Freepick

El sondeo de Cygnal da una ventaja de casi nueve puntos a los demócratas con el 52% del respaldo frente al 43% republicano. Por su parte, la medición de Morning Consult ubica la distancia en siete puntos con un 50% demócrata ante un 43% conservador.

A su vez, la encuesta de Leger calcula un apoyo del 42% demócrata y un 36% republicano. Por último, la firma Echelon Insights registra un 51% frente a un 46%, mientras HarrisX reporta una brecha de cuatro puntos.

Los demócratas ganan por 12 puntos a los republicanos, según las encuestas en EE.UU.

La encuesta del Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de Tufts asigna un 52% de la preferencia electoral a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes. El estudio otorga un 40% de apoyo a los postulantes republicanos entre los votantes probables.

Esta brecha de 12 puntos porcentuales coloca a la medición de Tufts entre las ventajas más amplias registradas antes de los comicios. Un 5% de los electores probables permanece no decidido y un 3% prefiere otras opciones.

El trabajo de Tufts revela que un 15% de los adultos encuestados ya emitió su voto de forma anticipada. Asimismo, un 43% manifiesta la intención firme de votar este martes 3 de noviembre.

Trump dice que la guerra con Irán podría terminar tras las elecciones de medio término

Sobre la gestión de Donald Trump, el 51% de los encuestados expresa una fuerte desaprobación. En contraste, el 17% manifiesta una aprobación firme y el 19% una aprobación moderada.

La investigación de Tufts incluyó a 1000 adultos con una muestra de 499 votantes probables. La recolección de datos ocurrió entre el 23 y el 27 de octubre de 2026 a cargo de YouGov America.