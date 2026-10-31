Midterms 2026: quién va ganando las elecciones hoy en Estados Unidos y actualizaciones en vivo

Las elecciones de medio término de Estados Unidos entran en su etapa decisiva con el Partido Demócrata en una posición favorable. La participación mediante el voto anticipado supera los 41,8 millones de sufragios emitidos en todo el país norteamericano.

Elecciones en EE.UU: qué dicen los resultados de la votación anticipada

Los datos del panel electoral de NBC News indican que se procesaron hasta el momento 41.806.476 votos anticipados en todo EE.UU. De ese total, 22,3 millones corresponden a sufragios emitidos en persona y 19,5 millones a boletas enviadas por correo.

La votación anticipada mostró una mayor participación demócrata en los comicios Magnific

La distribución por afiliación partidaria registrada, elaborada a partir de datos estatales y estimaciones de TargetSmart, atribuye:

El 47% de los votos anticipados a demócratas registrados

de los votos anticipados a El 35% a republicanos registrados

a El 18% restante a independientes y otras categorías

La disputa a nivel nacional determinará la composición del Congreso y servirá para medir el respaldo a la gestión del presidente Donald Trump. La evolución de su aprobación y las opiniones sobre la economía y el costo de vida aparecen entre los factores que inciden en las preferencias electorales, especialmente en estados donde los republicanos buscan conservar sus bancas.

El escenario también plantea desafíos para los demócratas en el Senado: para alcanzar la mayoría en esa cámara, el partido necesita sumar cuatro escaños netos. Los resultados de las encuestas muestran que esa posibilidad depende, en buena medida, de lo que ocurra en territorios donde los candidatos mantienen diferencias reducidas.

Cámara de Representantes: las proyecciones favorecen a los demócratas

El modelo de proyección de la Universidad de Harvard asigna al Partido Demócrata un 94% de probabilidades de conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes. La estimación contempla 241 bancas para ese partido, una variación neta de 26 escaños a su favor y el 54,1% del voto nacional para la Cámara baja.

En California, el proceso electoral también enfrenta una controversia judicial. El juez federal David O. Carter rechazó un pedido del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para separar hasta 20.000 boletas correspondientes a personas identificadas por el gobierno federal como posibles no ciudadanas.

Las elecciones de medio término definirán la composición del Senado de EE.UU. Magnific

El magistrado sostuvo que apartar esos sufragios modificaría un proceso que ya se encuentra en marcha. La disputa por el Congreso se desarrolla, además, en medio de una campaña activa de ambos partidos.

Qué dicen las últimas encuestas para el Senado antes de las elecciones

En Texas, el demócrata James Talarico registra una intención de voto del 49%, frente al 43% del republicano Ken Paxton, de acuerdo con una encuesta de CNN. El sondeo también señala que el representante estatal recibe el respaldo del 63% de los sufragistas latinos consultados en el estado.

Talarico Apuntó Contra Paxton

En Michigan, Abdul El-Sayed obtiene el 49% frente al 42% del republicano Mike Rogers. La medición indica que el candidato demócrata reúne al 95% de los votantes de su partido.

La diferencia contrasta con los sondeos de comienzos de septiembre, cuando la contienda no mostraba un liderazgo definido.

Kansas y Maine presentan escenarios competitivos: