El barrio latino de Washington D.C. que se apaga por miedo a las redadas del ICE contra inmigrantes

A principios de mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a 189 inmigrantes indocumentados en una operación en Washington D.C. Este escenario provoca temor en Columbia Heights, una de las zonas con mayor población hispana en el distrito.

Temor en la comunidad migrante en Columbia Heights

De acuerdo con testimonios reportados por CNN y NPR, los inmigrantes sienten miedo de salir de sus hogares desde que la agencia federal inició un fuerte operativo de arrestos. En este sentido, la comunidad sostiene que casi todos los días ven o escuchan al menos un arresto en el barrio.

Una residente del barrio sostiene que hay al menos una detención por día Unsplash/Josh Hild

“Ahorita los que pueden se están quedando encerrados en sus casas por miedo porque están arrestando gente”, sostuvo Ana, una vendedora de frutas en Columbia Heights.

Aunque la zona mantiene un gran dinamismo comercial, en los últimos días la inquietud provocada por las redadas dejó su huella. Lorena, que vende camisetas desde las 7 hasta las 20 hs, aseguró que no logra liquidar su mercancía por la ausencia de clientela.

Las redadas del ICE generaron una disminución de ventas en la ciudad ICE

“Pues está muy muerto. Acá no hay nada de gente”, reconoció Lorena. “La gente pasa y no quiere comprar. El que se acerca solo quiere saber si migración ha venido, si ha agarrado gente”, afirmó.

Otra de las áreas donde se percibe mayor temor es en la educativa. Según consignó The Heights Herald, los padres y alumnos de instituciones educativas tienen miedo de una posible redada en la zona, luego de que la administración Trump revocara el memorándum que evitaba las redadas en lugares considerados “sensibles”, como iglesias, escuelas o centros médicos.

Los centros educativos en Columbia Heights aseguran que el aumento de las redadas generó temor entre los alumnos que son migrantes

“Los estudiantes ya tienen problemas en la escuela debido a las barreras del idioma. Si acaban de llegar a Estados Unidos, algunos de ellos no saben hablar inglés. Esto puede causar problemas en la escuela y al intentar hacer amigos”, detalló una maestra de Inglés de Columbia Heights San Martin. Y agregó: “Ahora que el ICE los está asustando con la deportación, también tienen que preocuparse por las redadas en la escuela. Esto crea un miedo innecesario en otras personas.”

El endurecimiento de las medidas de seguridad en Washington D. C.

La administración Trump implementó una serie de medidas migratorias en el Distrito de Columbia. A principios de agosto, Donald Trump asumió el control del Departamento de Policía de Washington D. C. y ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de la ciudad con el fin de combatir la criminalidad y abordar la falta de vivienda en la ciudad.

“Estoy anunciando una acción histórica para rescatar a la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores”, dijo Trump durante una conferencia de prensa.

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D. C., rechazó cualquier ola de violencia en el distrito. No obstante, Trump endureció aún más las medidas al ordenar que las tropas de la Guardia Nacional contaran con armas de fuego.

Muriel Bowser rechazó una ola de violencia en el distrito. Sin embargo, mostró su apoyo a la administración Trump con el despliegue de tropas Julia Demaree Nikhinson - AP

Con este panorama, un análisis de CNN detalló que se registraron más de 300 detenciones relacionadas con migrantes con estatus irregular desde la federalización de la Guardia Nacional de Washington.