EE.UU. evalúa suspender el impuesto a la gasolina: cuánto ahorrarían los conductores en mayo 2026

El fuerte aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos abre ahora la posibilidad de suspender temporalmente el impuesto federal a los combustibles. En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y del aumento del petróleo, funcionarios de la administración de Donald Trump reconocieron que la Casa Blanca analiza distintas medidas para aliviar el costo que enfrentan los conductores.

Trump evalúa suspender el impuesto federal a la gasolina para frenar la suba de precios en EE.UU.

Según informó NBC News, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró durante una entrevista en “Meet the Press” que el gobierno federal está dispuesto a considerar distintas alternativas para reducir el precio en las estaciones de servicio. Entre esas opciones aparece la suspensión temporal del impuesto federal a la gasolina.

Chris Wright confirmó que el gobierno está "abierto a todas las ideas" para reducir los costos en los surtidores RONALDO SCHEMIDT - AFP

Durante la conversación con la periodista Kristen Welker, Wright afirmó que la administración está “abierta a todas las ideas” que permitan disminuir el costo que pagan los estadounidenses por la gasolina.

El funcionario sostuvo que cualquier iniciativa que ayude a bajar el precio en los surtidores cuenta con respaldo del gobierno de Donald Trump, aunque aclaró que todas las medidas posibles también implican consecuencias y compensaciones económicas.

La discusión tomó fuerza en un contexto especialmente delicado para el mercado energético. El conflicto en Medio Oriente y la guerra con Irán provocaron un incremento acelerado en los valores internacionales del petróleo e impactaron directamente en los precios de los combustibles en Estados Unidos.

De acuerdo con datos de AAA citados por NBC News, el promedio nacional de la gasolina alcanzó los US$4,52 por galón el domingo 10 de mayo, lo que representa un incremento superior al 50% desde el inicio de la guerra.

Cuánto ahorrarían los conductores en EE.UU.

La eventual suspensión del impuesto federal tendría un impacto inmediato, aunque limitado, sobre el valor final que pagan los consumidores.

Fox 32 explicó que el tributo federal actual es de aproximadamente 18 centavos por galón y que esos recursos se utilizan para financiar programas federales de carreteras e infraestructura.

Californianos empiezan a cruzar la frontera para cargar gasolina y ahorrar dinero

Si el gobierno eliminara temporalmente ese impuesto, el promedio nacional de US$4,52 (al 10 de mayo) por galón podría bajar a alrededor de US$4,33 por galón.

El beneficio variaría según el tamaño del tanque y la frecuencia de carga de cada conductor. Por ejemplo:

Un vehículo que cargue un tanque de 15 galones podría ahorrar alrededor de US$2,85 por tanque.

Una camioneta que consuma 20 galones por recarga tendría un alivio aproximado de US$3,80.

Un conductor que cargue combustible varias veces por mes podría ahorrar decenas de dólares mensuales según el uso del vehículo.

Sin embargo, especialistas y funcionarios reconocen que la medida no alcanzaría para compensar completamente la fuerte suba registrada desde febrero. Antes del inicio de la guerra, AAA ubicaba el promedio nacional en US$2,98 por galón. Incluso sin el impuesto federal, el valor promedio seguiría siendo más de un dólar superior a los niveles previos al conflicto.

El impuesto federal de aproximadamente 18 centavos por galón es el objetivo principal de la medida David Zalubowski - AP

Cómo la crisis en Medio Oriente y el estrecho de Ormuz afectan el precio de la gasolina en EE.UU.

NBC News señaló que la administración Trump atribuye gran parte de la escalada de precios a la situación en Medio Oriente y, especialmente, a la crisis vinculada con el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte global de petróleo.

Durante la entrevista televisiva, Chris Wright evitó pronosticar si el precio promedio de la gasolina podría llegar a los US$5 por galón en los próximos meses. Aun así, reconoció que la situación sigue siendo extremadamente volátil y que el gobierno trabaja para intentar contener el impacto económico del conflicto.