Donald Trump dio una señal de apertura a una propuesta de cobertura médica universal impulsada por Abdul El-Sayed, el senador demócrata electo por Michigan. Después de que el dirigente sugiriera llamarla “Trumpcare”, el presidente dijo que espera reunirse con él para conversar sobre una posible reforma en materia de salud.

Qué dijo Trump sobre el senador electo: “Ha hecho un buen trabajo”

En una entrevista en el Despacho Oval el martes 24 de noviembre, Trump elogió al médico y exfuncionario de salud pública y aseguró que se reuniría con él. CNN, que reprodujo las declaraciones publicadas originalmente por el New York Post, informó que el mandatario lo describió como una persona inteligente y planteó la posibilidad de encontrar una posición intermedia.

Barack Obama hizo campaña por Abdul El-Sayed; ahora el senador electo de Michigan aspira a una reforma que cambiará el nombre del Obamacare por Trumpcare BILL PUGLIANO - AFP

El comentario contrasta con el tono de la campaña para el Senado. En octubre, Trump atacó a El-Sayed en un acto en Michigan, lo vinculó con el terrorismo y cuestionó su lealtad al país. Associated Press informó entonces que no había evidencia de que el candidato estuviera afiliado a la Hermandad Musulmana y que él había negado vínculos con grupos extremistas.

El-Sayed ganó la elección frente al republicano Mike Rogers y asumirá como senador en enero de 2027. Su campaña puso la atención médica entre sus principales prioridades.

Abdul El-Sayed le ganó la elección a Mike Rogers (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

“Trumpcare”: en qué consiste el plan de salud universal de El-Sayed

El-Sayed defiende una versión de “Medicare for All”, una propuesta de cobertura sanitaria universal financiada por el estado. En noviembre, difundió una imagen de una tarjeta dorada con el nombre “TrumpCare” y el nombre del presidente, para invitarlo a respaldar ese objetivo. Trump compartió posteriormente una captura de la propuesta en su propia red, Truth Social.

Donald Trump compartió en Truth Social la propuesta de Abdul El-Sayed y se mostró dispuesto a negociar X: bdulElSayed

“Cómo lo llames es una cuestión secundaria”, sostuvo El-Sayed en una entrevista. La diferencia de la propuesta del senador con el Medicare clásico es importante. El programa federal actual cubre, con requisitos de elegibilidad, principalmente a personas de 65 años o más y a algunas personas más jóvenes con discapacid o determinadas enfermedades.

Moral of the story: Don’t take healthcare lessons from a guy whose entire political philosophy is about denying you your basic needs (And maybe don’t take math lessons from a guy who spells Kennedy with three Ks).



Takes 5 seconds listening to this guy to understand why Trump is… https://t.co/5VcwTiZkZm — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 22, 2026

La propuesta universal que apoya El-Sayed ampliaría ese alcance, pero su financiamiento, sus beneficios y su implementación dependerían de la legislación que eventualmente se debatiera y aprobara. Los términos “Medicare for All” abarcan propuestas políticas: no deben confundirse con un cambio ya vigente en Medicare ni con una inscripción abierta a Trumpcare.

Un debate abierto en el Congreso

La discusión sobre la cobertura llega después de las elecciones legislativas. Associated Press informó que dirigentes demócratas buscan avanzar con medidas relacionadas con Medicare y con la protección de la cobertura existente, aunque un programa universal más amplio afronta diferencias políticas y obstáculos legislativos.

Entre las prioridades más inmediatas que describe la agencia están revertir recortes de Medicaid y restaurar créditos fiscales vinculados a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Associated Press señaló que los demócratas tendrán 56 escaños en el Senado y que, si los republicanos recurren al filibusterismo, la mayoría de los proyectos necesitará 60 votos para avanzar. Esas medidas son distintas de una cobertura universal integral.

La Casa Blanca también expresó reparos: una portavoz criticó la propuesta demócrata y planteó dudas sobre su costo, según informó El País. Esa posición y la disposición de Trump a conversar muestran que todavía quedan por resolver diferencias sobre el diseño y el financiamiento. Por el momento, no se anunció una fecha para la reunión.

La noticia en pocas líneas

¿Qué dijo Trump sobre Abdul El-Sayed y Trumpcare? El presidente dijo el 24 de noviembre de 2026 que espera reunirse con el senador electo por Michigan para conversar sobre salud, según CNN, que citó al New York Post.

¿Qué propone Abdul El-Sayed con el nombre Trumpcare? El demócrata propuso usar el nombre del presidente para impulsar una cobertura médica universal asociada a la idea de Medicare for All.

¿Está aprobado Trumpcare en Estados Unidos? No. La tarjeta dorada difundida por El-Sayed es una imagen de su propuesta; no se anunció un acuerdo ni una nueva cobertura vigente.

¿A quién cubre el Medicare actual? El programa federal cubre principalmente a personas de 65 años o más y a algunas personas más jóvenes con discapacidades o enfermedades específicas, sujetas a requisitos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.