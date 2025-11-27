La medida anunciada por Uscis que afecta a un grupo de inmigrantes tras el tiroteo en Washington D.C.: “Con efecto inmediato”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión inmediata de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos de Afganistán. La medida surge poco después de ser identificado el principal sospechoso del tiroteo en Washington D.C.

El comunicado del Uscis

La agencia informó la noticia en su cuenta de X. Allí, expresó: "Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende indefinidamente a la espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad e investigación".

Previo al anuncio del Uscis, Donald Trump calificó el hecho como un "acto terrorista" X/@Uscis

Noticia en desarrollo...