Aplica para migrantes: nuevas leyes que benefician a los trabajadores de Washington y que entran en vigor en 2026

A partir de un paquete de nuevas leyes estatales, Washington amplió los derechos de los trabajadores. Con las legislaciones aprobadas, se modificaron algunas cuestiones relacionadas con las licencias pagas, sin importar si el empleado es migrante o ciudadano estadounidense.

Washington aprobó nuevas leyes que amplían derechos de los trabajadores

En total, son tres las nuevas normas que modifican las condiciones de las licencias pagas para los empleados del estado:

HB 1213

HB 1875

SB 5101

Cambian las condiciones de licencias por enfermedad para empleados de Washington Freepik

De acuerdo con lo que establecen los textos de las leyes, la HB 1213 actualiza las condiciones del Programa de Licencia Familiar y Médica Paga (PFML, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la HB 1875 hace lo propio sobre licencias remuneradas por enfermedad y la SB 5101 legisla sobre casos de violencia de género.

Más allá de lo que indican las normas estatales, son los gobiernos locales los que deben dictar políticas para adaptar sus reglas a lo que indican estos lineamientos.

Washington mejora las condiciones de las licencias médicas para trabajadores

El cambio más importante que establece la ley HB 1213 es que anteriormente solo las empresas con más de 50 empleados estaban obligadas a ofrecer lo que se define como protección del empleo.

Este concepto refiere que cuando el trabajador se reincorpora tras su licencia, debe recuperar la posición que tenía antes de ese período o un puesto equivalente en sueldo y otras condiciones.

Bajo la actualización de 2025, ahora todos los empleadores de Washington que tengan contratadas a ocho personas o más deberán adecuarse a esta norma, de manera progresiva a partir del 1° de enero de 2026.

Trabajadores de Washington tienen mejores condiciones para licencias laborales gracias a nuevas leyes Captura de Alfy Tavarez

En esa misma línea, la ley modifica los requisitos para los empleados. Antes, necesitaban tener 1250 horas con su empleador actual para calificar para la PFML, mientras que ahora deberán cumplir con 180 días de trabajo.

Por otro lado, la HB 1213 también modifica las reglas con respecto a la combinación de licencias de la PFML y la Ley Federal de Licencia Médica Familiar (FMLA, por sus siglas en inglés).

Con la nueva norma, ambas se pueden tomar de manera consecutiva y no simultánea, por lo que un trabajador podría optar por usar una y luego la otra sin riesgo de perder su empleo. Para que esto ocurra, debe utilizar primero la FMLA, sin goce de sueldo, y luego la PFML.

Una ley de Washington cambia las condiciones de las horas por enfermedad para empleados

Actualmente, la ley de Washington establece que los empleados cuentan con una hora de licencia por enfermedad remunerada cada 40 trabajadas.

Nuevas leyes de Washington cambian las condiciones para trabajadores Freepik

A eso, la HB 1875 agrega que se cuenta como motivo válido para la ausencia por enfermedad la asistencia a procesos judiciales o administrativos de inmigración. Esto aplica ya sea tanto si el caso corresponde al trabajador en sí como si debe ir a acompañar a un familiar.

Las licencias por violencia doméstica de Washington cambian por una nueva ley

La legislación actual de Washington ya reconoce la posibilidad de tomar una licencia paga para recibir asistencia en casos de violencia doméstica, acoso o abuso sexual.

Bajo la ley SB 5101, se amplían los alcances de la norma y se incluyen cuestiones como delitos de odio entre las razones válidas.