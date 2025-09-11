Operativos del ICE cerca de escuelas en Washington D.C.: cómo alteraron la rutina de las familias inmigrantes

A principios de agosto, la administración Trump anunció el despliegue de 2000 agentes federales en Washington D.C. Esto trajo consigo el incremento de redadas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en zonas escolares.

El temor de los migrantes en el nuevo ciclo escolar

El primer día de clases estuvo marcado por incertidumbre entre los padres y alumnos. De acuerdo con un reporte de The Washington Post, muchos niños se prepararon para ir al colegio con temor a que el ICE los detuviera tanto a ellos como a sus padres.

Por el incremento de las redadas por parte del ICE, los niños tienen miedo de ser detenidos cuando van al colegio

“Me da un poco de miedo de que me detengan”, sostuvo una adolescente de 17 años al medio citado, a lo que otro agregó: “¿Y si vienen los agentes? ¿Con quién nos quedaremos?“.

En abril de este año, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), sostuvo que la agencia no buscaba organizar operaciones en las escuelas.

No obstante, The Washington Post informó que las detenciones se incrementaron desde la “declaración de emergencia por delincuencia” de Trump el 11 de agosto.

The Washington Post sostuvo se realizaron cerca de 786 arrestos por parte del ICE desde el despliegue militar en Washington D.C. Flickr/ICE - Flickr/ICE

“El DHS asume con seriedad su responsabilidad de proteger a los niños y seguirá colaborando con las autoridades federales para garantizar su seguridad y protección. Los padres que se encuentran en el país sin documentos pueden controlar su salida”, sostuvo McLaughlin en un comunicado.

Según informes, cerca de 786 personas fueron arrestadas en relación con las políticas migratorias desde el despliegue. Estas detenciones fueron llevadas a cabo por agentes de la policía del distrito, a quienes se les ordenó colaborar con el ICE.

Las nuevas alternativas que utilizan los padres y alumnos ante las redadas del ICE

Los arrestos de los inmigrantes se llevaron a cabo entre las 5 y las 10 hs, cuando muchos inmigrantes se dirigían al trabajo o dejaban a sus hijos para la escuela. Debido a esto, las familias decidieron cambiar su rutina para evitar enfrentarse a los agentes:

Cambios de ruta: los adolescentes deciden tomar otro camino para ir a la escuela.

los adolescentes deciden tomar otro camino para ir a la escuela. Ayuda de terceros: los padres reclutan voluntarios para supervisar las rutas más populares a la escuela e identificar patrullas.

los padres reclutan voluntarios para supervisar las rutas más populares a la escuela e identificar patrullas. Vigilancias: comunidades como Columbia Heights formaron grupos de chats entre edificios para alertar a sus vecinos sobre la presencia de los agentes en la zona.

Los adolescentes han alternado sus rutas para evitar encontrarse con agentes federales Unsplash

En las escuelas, los profesores recibirán a sus alumnos fuera del recinto y algunos residentes podrán aplaudirlos al ingresar. Esto forma parte de una estrategia organizada por la alcaldesa Muriel E. Bowser de celebrar un nuevo ciclo escolar.

“Nuestros hijos merecen y tendrán un comienzo feliz de año escolar”, declaró en una conferencia de prensa. “Así que díganles que estamos aquí con ellos, que queremos que tengan un excelente año escolar y que todos estaremos a su lado”, agregó.

La alcaldesa les solicitó a los residentes de Washington D.C que celebren el nuevo ciclo escolar de sus hijos Julia Demaree Nikhinson - AP

Lewis D. Ferebee, rector de las Escuelas Públicas de DC, también remarcó que el distrito escolar público tradicional cooperará con los agentes que tengan órdenes judiciales para mantener la seguridad de los alumnos en las aulas.

“Nuestros líderes, educadores y personal se preocupan profundamente por la seguridad de nuestros estudiantes, y DCPS continuará compartiendo pautas y recordatorios de seguridad con los estudiantes mientras viajan hacia y desde sus campus escolares”, sostuvo el funcionario.