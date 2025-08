Por qué Donald Trump amenaza con “federalizar Washington D.C.”: un exempleado de DOGE atacado y un mensaje de Elon Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con poner bajo control del gobierno federal Washington D.C., luego de un altercado en el que un exempleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) resultara herido. Elon Musk compartió un mensaje de apoyo al republicano.

Por qué Trump amenazó con federalizar la ciudad de Washington D.C.

El domingo 3 de agosto pasado, un exfuncionario del DOGE en la capital de Estados Unidos denunció que fue agredido por un grupo de adolescentes en medio de un intento de robo de un vehículo, informó CBS News. Se trató de Edward Coristine, de 19 años, popularmente conocido por su apodo como “Big Balls”.

Donald Trump amenazó con ejercer su poder en Washington D.C. tras el ataque denunciado el fin de semana Alex Brandon - AP

Según su testimonio, alrededor de una decena de adolescentes se aproximaron al carro en el que se encontraba con su pareja la madrugada del domingo y lo agredieron. Las autoridades detuvieron a dos jóvenes de 15 años provenientes de Hyattsville, Maryland, y fueron acusados de robo de vehículo sin armas.

Pocas horas después, Trump se hizo eco de la noticia y compartió en su perfil de Truth Social una foto de Coristine sentado en medio de una carretera y con sangre por el cuerpo. “La delincuencia en Washington D.C. está totalmente fuera de control”, expresó el republicano.

Y siguió: “Jóvenes y pandilleros locales, algunos de tan solo 14, 15 y 16 años, atacan, asaltan, mutilan y disparan indiscriminadamente a ciudadanos inocentes, sabiendo que serán liberados casi de inmediato. No temen a las fuerzas del orden porque saben que nunca les pasa nada, ¡pero va a ocurrir ya!”.

El mandatario advirtió que “es necesario” modificar la ley en la capital estadounidense, con el objetivo de poder juzgar y arrestar a los menores de edad que pertenecen a esos colectivos como adultos desde los 14 años.

Trump compartió una declaración tras la denuncia del exempleado del DOGE en Washington DC

En ese sentido, se refirió al caso del exmiembro del DOGE. “La víctima más reciente fue golpeada sin piedad por matones locales. Washington D.C. debe ser un lugar seguro, limpio y hermoso para todos los estadounidenses y, sobre todo, para que el mundo lo vea”, enfatizó.

Y expresó sus intenciones de intervenir en la capital si no se toman ciertas medidas. “Si Washington D.C. no se organiza rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad, gobernarla como debe ser y advertir a los criminales que ya no se saldrán con la suya”, aseveró.

“Si esto continúa, voy a ejercer mi poder y federalizar esta ciudad. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!“, concluyó.

Cuál fue la reacción de Elon Musk ante la intención de Trump de federalizar Washington D.C.

Poco después del mensaje de Trump sobre su advertencia, Musk utilizó su perfil de X para compartir las declaraciones del presidente y mostrar su apoyo a la iniciativa. “Hace unos días, una pandilla de alrededor de una docena de jóvenes intentó agredir a una mujer en su vehículo durante la noche en D.C.”, relató.

El mensaje de Musk tras el ataque al exempleado del DOGE y la advertencia de Trump X/@elonmusk

Y siguió: “Un miembro del equipo del DOGE vio lo que sucedía, corrió a defenderla y fue golpeado severamente hasta el punto de causarle una conmoción cerebral. Pero la salvó. Es hora de federalizar D.C.”.