El llamado de los demócratas contra Pete Hegseth y Donald Trump: quieren llevarlos a juicio político

Legisladores demócratas exigieron este martes 7 de abril en Washington el inicio de un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de guerra, Pete Hegseth. La medida responde a la ofensiva militar en Irán iniciada el 28 de febrero, la cual, según los denunciantes, incluye ataques a objetivos civiles que podrían constituir crímenes de guerra.

Tensiones políticas y posible juicio político contra Donald Trump y Pete Hegseth

De acuerdo con France 24, la representante Yassamin Ansari anunció que presentará artículos de juicio político contra Hegseth por violar su juramento. “Solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, no un presidente deshonesto ni sus secuaces”, sentenció la congresista.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, escucha mientras el presidente Donald Trump habla con periodistas; buscan realizarles un juicio político (AP Foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Ansari denunció que los bombardeos alcanzaron una escuela para niñas en Minab, además de plantas desalinizadoras, y responsabilizó al secretario de Defensa por respaldar plenamente la estrategia militar del Ejecutivo.

Debate sobre la 25.ª enmienda en Estados Unidos

Ante la escalada del conflicto y un posible debate, diversas figuras políticas sugirieron públicamente invocar la Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución para declarar a Trump incapaz de gobernar.

La conversación se intensificó luego de que el mandatario lanzara un ultimátum a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, dijo públicamente en su cuenta oficial en Truth Social.

Además, aclaró: “Ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!“.

El mensaje de Trump tras la tregua

Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, se sumó a las críticas tras el ultimátum presidencial.

“Fue en este punto que nuestros fundadores pensaron que lo mejor sería destituir a un demente que ocupaba el cargo ejecutivo. Esto se formalizó con la 25.ª Enmienda, pero ahora más personas deberían exigir la destitución de este hombre”, declaró el exfuncionario el domingo 5 de abril.

Por su parte, el senador Chris Murphy calificó la situación como una “locura total”. Además, advirtió sobre la responsabilidad del gabinete ante posibles crímenes de guerra.

“Si yo formara parte del gabinete de Trump, pasaría la Pascua llamando a abogados constitucionalistas para hablar sobre la Enmienda 25. Ya ha matado a miles de personas. Va a matar a miles más de personas inocentes”, remarcó el legislador este martes. Asimismo, señaló que el partido del presidente podría optar por evitar que Estados Unidos cometa dichas violaciones.

Obstáculos políticos en el Congreso de Estados Unidos

De acuerdo con el portal, pese a la presión de figuras como Marjorie Taylor Greene o el exasesor Ty Cobb, la destitución efectiva enfrenta barreras legislativas.

Actualmente, el Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso, lo que bloquea la mayoría de dos tercios necesaria en el Senado para un impeachment (proceso de juicio político).

La destitución efectiva de Trump enfrenta barreras legislativas (AP Foto/Alex Brandon, Pool) Alex Brandon - AP Pool

Por el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa emitieron comunicados oficiales en respuesta a los artículos de juicio político presentados por Ansari.

El secretario Pete Hegseth mantiene su agenda oficial mientras las fuerzas armadas continúan con las operaciones en el Golfo Pérsico bajo el ultimátum presidencial.