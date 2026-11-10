Rebelión republicana en el Congreso: quién es Thomas Massie, el congresista que impulsa el ‘impeachment’ al jefe del Pentágono

El juicio político contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ya ha comenzado. Este lunes, el representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, ha presentado una resolución en la Cámara de Diputados para iniciar un proceso de destitución contra el jefe del Pentágono, detestado por los demócratas y con escasos simpatizantes entre las filas republicanas por su papel en la guerra contra Irán tras el debacle de las elecciones de medio mandato del martes pasado.

Representante republicano presenta moción para destituir a Pete Hegseth

Massie ha presentado ocho cargos -artículos de juicio político, en el lenguaje del Congreso- contra Hegseth, por su papel en la guerra contra Irán, el bombardeo de supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, y los ceses de altos mandos militares en el Pentágono. La imputación política de Hegseth abre ahora un plazo de 48 horas para que se celebre una votación en la Cámara de Representantes que decida si aprueba los cargos contra él.

El legislador Thomas Massie, republicano de Kentucky, de un debate de la Televisión Educativa de Kentucky (KET), el lunes 4 de mayo de 2026 en Lexington, Kentucky (AP Foto/Jon Cherry) Jon Cherry - FR171965 AP

Es probable que la Cámara apruebe los cargos, ya que solo hace falta una mayoría simple para ello, 218 votos. Los demócratas cuentan con 214 y apoyarán el impeachment, por lo que solo haría falta el apoyo de otros tres diputados del grupo republicano, además de Massie.

Republicanos enfrentados por la destitución de Pete Hegseth: qué puede pasar

El autor de la medida advirtió sobre la posibilidad de que los líderes republicanos en la Cámara puedan intentar evitar la votación mediante un procedimiento burocrático: la convocatoria de un voto previo para decidir si la medida se lleva al pleno de la Cámara o no. “Pueden intentar esquivar un voto sobre la sustancia de esto (los cargos contra Hegseth). Debemos poder celebrar una votación y un debate riguroso sobre los ocho artículos de juicio político”, declaró en una rueda de prensa.

Aunque el impeachment puede salir adelante en la Cámara de Representantes, después tendría que ir al Senado, donde es poco probable que prospere: allí hacen falta 67 votos a favor, los de dos terceras partes de los senadores. Hasta que se inaugure la nueva legislatura en enero, los republicanos ocupan 53 asientos, por 47 de los demócratas.

El secretario de Defensa se defiende: hablará con la prensa en Washington

El jefe del Pentágono había convocado una rueda de prensa para primera hora del martes en su Despartamento. Se desconoce si el secretario de Defensa (o de Guerra, como prefiere denominarse) tiene previsto hacer algún anuncio acerca del proceso que se inicia este lunes. Es la primera convocatoria a medios que ha hecho en el Pentágono desde que terminó la fase de bombardeos a gran escala en la guerra de Irán, en abril.

En un mensaje grabado en la entrada del Pentágono la semana pasada, Hegseth se había mostrado desafiante sobre la posibilidad de que se le abriera un juicio político. “No funcionó contra el presidente Trump” en 2020 y 2021. “No funcionará contra mí. Podéis estar seguros de ello”.

Un funcionario de Trump contra las cuerdas: de qué lo acusan

Los tambores de guerra en torno a Hegseth han ido sonando cada vez más fuertes en los últimos días. El Congreso, que ha vuelto este lunes a la actividad tras la avalancha demócrata en las midterms del 3 de noviembre, ha fijado la apertura del juicio político contra el jefe del Pentágono como una de sus primeras prioridades.

El proceso de impeachment es el primero contra un representante de la Administración actual, y una medida de hasta qué punto los resultados electorales pueden haber debilitado al gobierno de Donald Trump.

La resolución de Massie acusa a Hegseth de autorizar, respaldar e impulsar operaciones militares que carecían de “objetivos definidos, autorización legal o necesidad estratégica clara”. Así, continúa el documento, expuso a riesgos “sustanciales y previsibles” de sufrir lesiones o de morir a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Pero el texto no se limita a la actuación de Hegseth en Irán. También acusa al secretario de Defensa de ocultar información de las víctimas civiles en Venezuela y otros escenarios militares y de “denigrar” a las mujeres, personas LGBTQ+ y de color que prestan servicio en Estados Unidos, “entre otras cosas separando a la fuerza a las personas transgénero del servicio”.

Todos los ojos estaban desde la semana pasada puestos en el congresista Massie, un gran enemigo de las intervenciones militares de Estados Unidos en el exterior y que ya a mediados de septiembre dio los primeros pasos para abrir un juicio político contra el antiguo presentador de la cadena de televisión Fox News. En aquel entonces, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, optó por el silencio administrativo y retrasar la tramitación. Mientras tanto, adelantó el receso de la Cámara de Representantes por las elecciones, lo que hizo que la iniciativa quedase discretamente archivada.

Massie, que no renovará su escaño en la nueva legislatura que debutará en enero, había declarado que lo único que Hegseth podría hacer para detener el proceso era renunciar él mismo voluntariamente. Y los demócratas ya se han mostrado dispuestos a apoyar la medida de su colega republicano sin reservas. “Un sí contundente”, ha dicho el jefe de esta bancada, Hakeem Jeffries, preguntado por su posición y la de su partido durante el fin de semana.

Hakeem Jeffries, el dirigente demócrata de 56 años nacido en Brooklyn, está a un paso de convertirse en el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos TOM BRENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump respaldó a Hegseth desde Mar-a-Lago: “Es culpable de ganar dos guerras”

El mero hecho de que se iniciara el proceso de juicio político ya deja a Hegseth muy tocado políticamente, aunque Trump le ha defendido en varias ocasiones desde los comicios del martes pasado.

“Es culpable de dos cosas, básicamente de ganar dos guerras… creo que salvamos a Oriente Próximo y a Israel juntos. Y es terriblemente difícil decir que hay que abrir un juicio político contra alguien que consiguió eso”, declaró Trump el domingo a la prensa a su regreso a Washington desde Florida, donde había pasado el fin de semana en su mansión de Mar-a-Lago.

Antes de que Trump diera el visto bueno a la guerra que comenzó el 28 de febrero, Hegseth fue uno de los principales defensores de la intervención dentro del equipo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Incluso ya en plena fase de combates, siguió defendiendo con insistencia el éxito de unas operaciones que se alargaban mucho más allá de los “dos o tres días” previstos inicialmente, y que consumían a un ritmo alarmante la munición estratégica estadounidense.

No sería la primera vez en que el mandatario expresa públicamente su apoyo a algún aliado tan solo para dejarlo caer casi inmediatamente. En sus comentarios a la cadena de televisión ABC, el mandatario reconocía la semana pasada que sería más fácil tramitar el nombramiento de un sustituto antes de que tome posesión el nuevo Congreso de mayoría demócrata. La legislación estadounidense obliga a que el Senado confirme a cada secretario del Gabinete presidencial.

“Las violaciones de la Constitución del secretario Hegseth se extienden más allá de la guerra ilegal en Irán”, ha declarado el senador. “Está abusando de su poder en el cargo para hacer caso omiso de las resoluciones del Congreso sobre poderes de guerra, para secuestrar a líderes extranjeros y para intimidar a los críticos de la Administración Trump al tomar represalias contra ellos por ejercer la libertad de expresión”, ha señalado.