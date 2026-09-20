Ya es oficial: confirman cuándo llega el otoño 2026 a California, Florida y Texas
El equinoccio de septiembre marcará el inicio de la nueva estación en los tres estados y ocurrirá a distinta hora según la zona
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El otoño 2026 comenzará el martes 22 de septiembre en el hemisferio norte con el equinoccio de septiembre. California, Florida y Texas recibirán la nueva estación ese mismo día, aunque los relojes marcarán horas diferentes según la ubicación.
Cuándo llega el otoño 2026 a California
Según Time and Date, el equinoccio de septiembre ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 17.05 hs en California. En ciudades como San Francisco y Los Ángeles, esa será la hora local del comienzo del otoño astronómico.
El estado se encuentra dentro de la zona horaria del Pacífico, por lo que sus principales ciudades compartirán ese horario para el fenómeno.
A qué hora comienza el otoño 2026 en Florida
En la mayor parte de Florida, incluida Miami, el equinoccio ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 20.05 hs, horario del Este. En sectores del noroeste que utilizan la zona Central será a las 19.05 hs.
Esta diferencia hace que algunas localidades puedan mostrar una hora distinta para determinados fenómenos astronómicos. Por eso, la consulta por ciudad permite obtener el horario correspondiente a cada ubicación.
Cuándo comienza el otoño 2026 en Texas
En la mayor parte de Texas, incluida Dallas, el otoño comenzará a las 19.05 hs del martes 22 de septiembre. En localidades del extremo oeste que utilizan el horario de la Montaña, como El Paso, el equinoccio será a las 18.05 hs.
El oeste de Texas utiliza la zona horaria de la Montaña, por lo que algunas localidades tendrán un horario diferente.
Qué significa el equinoccio de septiembre
El equinoccio ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste de norte a sur y marca el inicio del otoño astronómico en el hemisferio norte. El fenómeno sucede simultáneamente en todo el planeta: en 2026 será a las 00.05 UTC del 23 de septiembre, aunque en Estados Unidos todavía será el martes 22 por la diferencia horaria.
Diferencias entre otoño astronómico y otoño meteorológico
De acuerdo con la clasificación de las estaciones, el otoño astronómico comienza con el equinoccio de septiembre. La fecha puede variar ligeramente de un año a otro.
El otoño meteorológico utiliza un calendario fijo y comienza el 1° de septiembre. Esta clasificación divide las estaciones en períodos de tres meses y ubica el otoño entre septiembre y noviembre.
La diferencia entre ambos criterios permite que instituciones científicas y meteorológicas utilicen referencias distintas al analizar temperaturas, clima y comportamiento estacional.
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