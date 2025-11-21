Alquileres congelados y colectivos gratis en Nueva York: ¿podrá Mamdani cumplir con sus promesas de campaña?

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, ganó las elecciones con la promesa de congelar alquileres, ofrecer un servicio de cuidados infantiles universal y hacer gratuito el transporte en colectivo en la ciudad, entre otras medidas a tono con su calificación de sí mismo como “socialista demócrata”, aunque para el presidente Donald Trump se trata de un “comunista”. La pregunta, ahora que llegará al poder, es si puede cumplirla.

LA NACION habló con expertos en tres de los ejes que definen la viabilidad de las promesas electorales de Mamdani -política, economía y derecho- para intentar sopesar si estas pueden ser algo más que un camino a la alcaldía.

Congelar los alquileres

“Creo que en términos generales la agenda de la que habla solo es ambiciosa si uno ha decidido de antemano que no se puede obtener nada del gobierno que realmente valga la pena”, dijo a LA NACION John Krinsky, profesor de ciencia política en el City College de Nueva York especializado en política urbana, cuando se le consultó por los proyectos de Mamdani.

La respuesta se justifica, al menos, en que congelar los alquileres de ciertos departamentos en la ciudad de Nueva York no es algo novedoso. De hecho, el exalcalde Bill de Blasio, al mando de la Gran Manzana entre 2014 y 2021, lo hizo por al menos un año en tres oportunidades.

El matiz es que la medida no aplica a todos los inmuebles disponibles en la ciudad. En Nueva York existe lo que se conoce como “departamentos con renta estabilizada”, a partir de una ley de 1974 que establecía un control del alquiler en edificios de seis o más unidades construidos antes de esa fecha. Una forma de regulación del alquiler que buscaba combatir, ya por entonces, la crisis habitacional de la ciudad.

Alrededor de un millón de departamentos en toda la ciudad dependen de la Junta de Regulación de Alquileres (o Rent Guidelines Board, en inglés), un organismo encargado de determinar los aumentos de alquiler para las renovaciones de contrato. Lo importante es que todos los miembros de la junta son nombrados directamente por el alcalde.

“La junta decide cada año el límite de cuánto puede aumentarse el alquiler para los propietarios de aquellos departamentos que están bajo ese sistema”, explicó a LA NACION Andrew Scherer, profesor en la New York Law School y autor del tratado sobre derecho a la vivienda titulado Derecho residencial de propietarios e inquilinos en Nueva York.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, asiste a la conferencia SOMOS Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico, el sábado 8 de noviembre de 2025

“Y la junta en sí está compuesta por dos representantes de los inquilinos, dos representantes de los propietarios y cinco llamados representantes del público, todos ellos nombrados por el alcalde por períodos de duración variable”, agregó el experto.

Así, un Mamdani en el poder podría simplemente pedir a miembros leales de la junta que establezcan un aumento del cero por ciento para los alquileres del próximo año, que es precisamente a lo que se refería el candidato cuando prometía “congelar los alquileres”.

En 2017, de acuerdo a la página oficial de la Junta, los departamentos que pertenecen a este sistema constituían el 44% de todos los inmuebles en alquiler en Manhattan, el 42% en Brooklyn y el 61% en el Bronx, por lo que el impacto de la medida no sería despreciable.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al reverendo Al Sharpton en Harlem, el 12 de noviembre de 2025, en Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los miembros de la junta deben establecer en julio los lineamientos que serán implementados a partir de octubre por un plazo de un año, por lo que Mamdani tendrá unos meses de gracia para hacer las designaciones necesarias desde el inicio de su mandato en enero. En cuanto a los alquileres, por ende, el cumplimiento de la promesa de Mamdani podría ser más una cuestión de cuándo que de cómo.

El factor Adams

“Creo que el congelamiento de los alquileres es totalmente factible”, estimó Krinsky, “si Eric Adams no lo sabotea”.

Una vez designados por el alcalde, los miembros de la junta inician sus mandatos con un período mínimo preestablecido, que va de los dos a los cuatro años, dependiendo del caso. Una vez vencido ese plazo, los miembros pueden permanecer en el cargo si así lo deciden y se los permite el alcalde, quien también tiene la potestad de deponerlos y nombrar nuevos miembros a su gusto.

“El actual alcalde, Adams, ha amenazado con reemplazar a miembros de la junta” antes de irse, dijo Scherer, anticipando la posible estrategia del mandatario saliente para complicar los planes del socialista.

Sin embargo, como razonó el experto, sería difícil para Adams conseguir gente dispuesta a tomar el cargo con un alcalde de salida y a sabiendas de las intenciones detrás de su nombramiento.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en la nueva sede de la National Urban League en Harlem, el 12 de noviembre de 2025, en Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Incluso, aunque Adams lograra nombrar nuevos miembros antes de abandonar el City Hall, la medida sólo retrasaría los objetivos del alcalde electo, quien eventualmente tendrá la oportunidad de designar a la junta completa ya que todos los mandatos de los miembros de la junta vencerán durante su período a cargo de la ciudad.

Ahora bien, que Mamdani esté en condiciones de cumplirla no quiere decir que una buena propuesta de campaña sea una buena política pública.

“Como podrás imaginar, esto no viene sin costo. Los departamentos con alquiler regulado ya presentan incentivos notoriamente débiles para que los propietarios mejoren la calidad de las unidades. El congelamiento de los alquileres probablemente debilite aún más esos incentivos”, consideró Donald Davis, profesor de economía en la Universidad de Columbia, en diálogo con LA NACION.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en la nueva sede de la National Urban League en Harlem, el 12 de noviembre de 2025, en Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Eso, sin contar la posibilidad de que una medida semejante eleve los precios de los demás departamentos disponibles en la ciudad, algo que los expertos no creen sea una verdadera amenaza dada la estricta escisión entre el mercado de los departamentos con renta controlada y el de los que no están regulados, o de que los propietarios elijan sacar del mercado sus propiedades en vez de alquilarlas por el precio actual.

“Se escucha que pequeños propietarios están siendo presionados por los bajos incrementos permitidos en la renta -dijo Davis, quien no obstante matizó- al menos hasta ahora, no hay evidencia del tipo de abandono de edificios de alquiler que caracterizó a Nueva York en las décadas de 1970 y 1980”.

Cuidado infantil universal y colectivos gratis

Las otras propuestas electorales de Mamdani, como el establecimiento de un sistema de cuidado infantil universal y gratuito a cargo de la alcaldía o colectivos gratis dentro de la ciudad, son otra cuestión. Formalmente, no hay ninguna ley que impida su implementación en Nueva York, por lo que, en estos casos, el impedimento es principalmente económico.

Una vez en el cargo, si realmente pretende llevar a cabo sus promesas, Mamdani tendrá que ser capaz de reunir el financiamiento suficiente para soportar los desafíos de infraestructura que plantean este tipo de políticas.

NUEVA YORK – 13 de noviembre: El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, interactúa con estudiantes de preescolar en Brooklyn MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los expertos consultados coinciden en que el mandatario de 34 años tendrá dos opciones, que podrían ser útiles para diferentes propuestas.

Como primer alternativa, Mamdani podría mover recursos ya disponibles a la ciudad. Para el año fiscal 2026, según el Plan Financiero de la Ciudad publicado en la web oficial de la Oficina del Auditor del Estado de Nueva York, el presupuesto adoptado para la urbe es de 119.700 millones de dólares.

“Lo de los colectivos podría hacerlo dentro del presupuesto de la ciudad; se supone que costará unos 700 millones de dólares. Con el presupuesto municipal que tiene, quizá haya formas de reasignar fondos”, dijo Scherer.

NUEVA YORK – 13 de noviembre: El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla con miembros de la prensa MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Sin embargo, incluso si consigue el dinero necesario, la decisión de volver gratuitos los viajes en colectivo no depende en última instancia del alcalde, sino de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que no está bajo su control, por lo que Mamdani tendría que persuadir a sus autoridades para implementar la medida. La MTA, por su parte, ha dicho que cree que la gratuidad podría implicar un peor servicio y que el 44% de los pasajeros no paga los viajes de todos modos.

Por ende, “los autobuses gratuitos parecen poco probables. Esto está más directamente bajo la influencia de la gobernadora [del Estado de Nueva York, la demócrata Kathy] Hochul. Dada su decisión de debilitar las finanzas de la MTA al reducir el cargo por congestión para ingresar al centro de Manhattan, parece poco probable que respalde algo que probablemente reduzca aún más sus ingresos”, consideró Davis.

La segunda opción es algo con lo que Mamdani ha coqueteado en su campaña. Imponer un impuesto adicional del 2% sobre quienes perciban ingresos superiores a 1 millón de dólares anuales, por un lado, y aumentar la tasa estatal máxima del impuesto a la renta corporativa, para corporaciones generales que tienen una base de ingresos de más de 5 millones de dólares, de 7,25 % a 11,5%, por el otro.

Según afirmó el propio Mamdani durante la carrera a la alcaldía, esos impuestos generarían, respectivamente, 4000 y 5000 millones de dólares de ingresos para su gobierno.

Sin embargo, para esto también Mamdani necesitaría el apoyo de Hochul, ya que elevar los impuestos no es parte de su jurisdicción y depende de la aprobación de leyes específicas por parte de la legislatura del Estado neoyorquino.

NUEVA YORK – 13 de noviembre: El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, conversa con la asambleísta Monique Chandler-Waterman y la concejala Rita Joseph MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Aunque la gobernadora demócrata ha apoyado a Mamdani, con quien comparte partido, su perfil moderado y más conservador plantea dudas sobre si estaría dispuesta a impulsar estas reformas a nivel estatal.

Sin contar que “subir los impuestos en Estados Unidos es extremadamente difícil. Y el problema, por supuesto, es que la legislatura tiene intereses que no son los de la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York no tiene la mayoría en la legislatura”, tal cómo explicó Susan Fainstein, investigadora en planificación urbana en la Universidad de Harvard, en diálogo con LA NACION.

Si consiguiera aprobar los nuevos impuestos, Mamdani habría superado el primer obstáculo y estaría en condiciones, si no de cumplir plenamente sus promesas, al menos de abordar el desafío logístico que plantean.

“Creo que la reacción adversa que más preocupa a la gente —y con cierta legitimidad— es la amenaza de que las personas adineradas se reubiquen. Sabemos que ha sucedido en otros lugares”, dijo a LA NACION Jeffrey Henig, profesor emérito de ciencia política en la Universidad de Columbia.

Pero “ni siquiera un aumento sustancial de impuestos va a obligar a esta gente a renunciar a sus estilos de vida lujosos, a sus departamentos elegantes en Nueva York”, sopesó el experto.