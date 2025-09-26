En septiembre, un grupo de trabajadores cuenta con un asueto específico y es preciso conocer a quiénes les corresponde el feriado del lunes 29 de septiembre, dado que es una fecha trasladada del 26 del mismo mes.

El lunes 29 de septiembre no abren comercios y supermercados Hernán Zenteno

El feriado mercantil afecta a los empleados de comercio de todo el país y es una jornada de descanso para los trabajadores de este sector puntual de la economía nacional.

La jornada se celebra originalmente cada 26 de septiembre, pero en 2025 la fecha se traslada al lunes 29, por una resolución emitida por Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios).

¿A quiénes les corresponde el feriado del lunes 29 de septiembre?

El Día del Empleado de Comercio es una jornada que tiene carácter de feriado para los trabajadores del sector.

Esta fecha fue impulsada por la Faecys, junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de brindar un día de descanso a todos sus trabajadores. Este año, al trasladarlo al día lunes, los empleados de comercio del país tendrán un fin de semana extendido, según la rama en al que se desempeñen.

Esta conmemoración impacta directamente en la vida comercial habitual de los argentinos, ya que el lunes 29 de septiembre gran parte de los comercios y cadenas de supermercados que funcionan en todo el territorio nacional permanecerán cerrados por 24 horas.

Por qué cierran los negocios en el Día del Empleado de Comercio

La fecha original remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley n° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se logró obtener mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

Fue el 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la ley n° 26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito se afirmaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.

Cómo se les paga a quienes deban trabajar en el Día del Empleado de Comercio

Debido a que el Día del Empleado de Comercio es considerado día de asueto para sus trabajadores, esto implica descanso obligatorio, regido por las normas del descanso dominical. Esto significa que si un empleado de comercio trabaja durante este feriado, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración habitual de una jornada normal.