Cuánto cobran los empleados de comercio en octubre de 2025
Este mes impacta un 1% de incremento en los salarios de todas las categorías; cuál es la suma fija que se adiciona al sueldo
Los empleados de comercio de todo el país reciben en el mes de octubre un incremento salarial del 1%, como parte del último acuerdo paritario, que también incluye una suma fija mes a mes, hasta diciembre de 2025.
La negociación entre el gremio mercantil y las empresas del sector abarca porcentajes de aumento del 1% en cada mes hasta fin de año, por lo que en octubre los empleados verán un nuevo incremento en su salario, que es similar al del mes previo.
De esta manera, en el décimo mes del año se actualizan los valores que perciben las distintas categorías de trabajadores del sector.
Cuánto ganan los empleados de comercio a partir de octubre 2025
A partir de octubre, cada trabajador, según su categoría, recibirá los siguientes montos, de acuerdo con la grilla vigente de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios). Estos valores corresponden al nuevo aumento e incluyen la suma fija del mes.
Cuánto gana el personal de maestranza en octubre de 2025
- Maestranza A: $1.075.875
- Maestranza B: $1.078.874
- Maestranza C: $1.089.380
Cuánto ganan los administrativos en octubre de 2025
- Administrativo A: $1.087.131
- Administrativo B: $1.091.637
- Administrativo C: $1.096.137
- Administrativo D: $1.109.648
- Administrativo E: $1.120.904
- Administrativo F: $1.137.415
Cuánto ganan los cajeros en octubre de 2025
- Cajeros A: $1.090.882
- Cajeros B: $1.096.137
- Cajeros C: $1.102.893
Cuánto ganan los auxiliares en octubre de 2025
- Auxiliar A: $1.090.882
- Auxiliar B: $1.098.387
- Auxiliar C: $1.123.155
Cuánto ganan los auxiliares especializados en octubre de 2025
- Auxiliar Especializado A: $1.099.891
- Auxiliar Especializado B: $1.113.399
Cuánto ganan los vendedores en octubre de 2025
- Vendedor A: $1.090.882
- Vendedor B: $1.120.904
- Vendedor C: $1.131.297
- Vendedor D: $1.137.415
Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2025, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".
Cómo se distribuye la suma fija hasta fin de año
Así son los incrementos para el sector entre julio y diciembre y la suma fija que se distribuye por mes:
- Julio: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Agosto: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Septiembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Octubre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Noviembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
- Diciembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.
