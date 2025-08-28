Cambia de fecha: cuándo es el Día del Empleado del Comercio 2025

Los empleados del rubro comercio pertenecen al grupo más numeroso de trabajadores del país y cada 26 de septiembre celebran el Día del Empleado del Comercio. Sin embargo, este 2025 la fecha se traslada al lunes 29 de septiembre, por lo que ese día los negocios cerrarán sus puertas.

En 2025, los empleados de comercio celebran su día el 29 de septiembre Pexels

En rigor, el Día del Empleado de Comercio en 2025 coincide con el último día hábil de la semana, pero la festividad se traslada al lunes siguiente, según confirmaron fuentes de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) a LA NACION.

De esta manera, el lunes 29 de septiembre, gran parte de los comercios y cadenas de supermercados que funcionan en todo el territorio nacional permanecerán cerrados por 24 horas.

Esta fecha fue impulsada por la Faecys, junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de brindar un día de descanso a todos sus trabajadores. Este año, al coincidir con un día viernes, los empleados de comercio del país tendrán un fin de semana extendido, según la rama en al que se desempeñen.

Por qué cierran los negocios en el Día del Empleado de Comercio

La fecha original remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley n° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se logró obtener mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

Fue el 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la ley n° 26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito se afirmaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.

Los comercios estarán cerrados el lunes 29 de septiembre Ricardo Pristupluk - LA NACION

Cómo se otorgan los aumentos mensuales a los empleados de comercio en lo que queda de 2025

El nuevo convenio consta de un aumento del 6% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa y corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Este ajuste salarial se aplicará de forma escalonada y progresiva, por lo cual será igual en los próximos meses. Se estableció un aumento del 1% que se aplica en cada mes entre julio y diciembre. Además, se incluyen entregas mensuales de sumas no remunerativas para los trabajadores de todas las categorías.

Los aumentos salariales, por mes, para los empleados de comercio en 2025 Archivo

Los incrementos para el sector entre julio y diciembre, quedan diagramados de la siguiente manera:

Julio: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Agosto: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Septiembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Octubre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Noviembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Diciembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Los aumentos remunerativos tienen como base de cálculo a las escalas básicas correspondientes al mes de junio 2025.