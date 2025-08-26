Día Nacional de la Solidaridad: por qué se conmemora este martes 26 de agosto
Hoy, en la Argentina se conmemora el Día Nacional de la Solidaridad en honor a la Madre Teresa de Calcuta con el objetivo de destacar su legado de empatía y servicio al prójimo
Este martes 26 de agosto se celebra el Día Nacional de la Solidaridad y muchos se preguntan por qué se festeja hoy esta efeméride que tiene como figura a un la Madre Teresa de Calcuta.
El Día Nacional de la Solidaridad se celebra cada 26 de agosto, una fecha establecida para honrar la vida y el legado de Santa Madre Teresa de Calcuta. Esta jornada, instituida por el decreto presidencial n° 982 en 1998, busca promover los valores de empatía, bondad, acciones de ayuda y asistencia a quienes lo necesitan, así como las causas justas y la cooperación social.
La elección de esta fecha rinde tributo al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como Teresa de Calcuta, quien llegó al mundo un 26 de agosto de 1910 en Macedonia del Norte. Su vida estuvo dedicada al servicio de los más vulnerables. Tras unirse a la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda y adoptar su nombre religioso en honor a Santa Teresa de Lisieux, se trasladó a Calcuta, India.
Conmovida por la miseria, el hambre y las enfermedades que padecían los habitantes de la ciudad, en 1948 solicitó al Papa Pío XII ser monja independiente para dedicarse plenamente a su labor solidaria. Dos años más tarde fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación dedicada a asistir a los más desfavorecidos. Entre sus obras más destacadas se encuentra el Hogar de Moribundos Kalighat. Su incansable trabajo le valió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el Bharat Ratna, la máxima condecoración de India, en 1980. La Madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997 y fue canonizada por el Papa Francisco en 2016.
Frases célebres para compartir en el Día de la Solidaridad en la Argentina
- “El amor no puede permanecer en sí mismo. No tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción. Esa actividad nos llevará al servicio”. Teresa de Calcuta.
- “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
- “Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien”. Nelson Mandela.
- “Lleva a cabo un acto de bondad al azar, sin esperar recompensa, con la certeza de que algún día alguien podría hacer lo mismo por ti”. Lady Di.
- “El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan”. Martin Luther King.
- “Vivimos como una familia de naciones. Es necesario que cada miembro de esa familia reciba oportunidades iguales de crecimiento económico, social y educativo. Si uno de los miembros se rezaga, el resto no podrá continuar hacia adelante”. Malala Yousafzai.
- “El verdadero heroísmo es seguir manteniendo la fe cuando todo parece perdido”. Rosa Parks.
- “De la conducta de cada uno depende el destino de todos”. Alejandro Magno.
- “El hecho de que exista una minoría privilegiada no compensa ni excusa la situación de discriminación en la que vive el resto de sus compañeros”. Simone de Beauvoir.
- “La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente”. Albert Camus.
- “Creo que todo el mundo es el guardián de un sueño, y al aceptar las esperanzas secretas del otro, podemos llegar a ser mejores amigos, mejores compañeros, mejores padres y mejores amantes”. Oprah Winfrey.
- “Aquellos que defienden la justicia siempre ocupan el lado correcto de la historia”. Barack Obama.
- “¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo!”. Ana Frank.
- “Aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar”. Albert Einstein.
- “He encontrado que, entre otros beneficios, dar libera el alma del que da”. Maya Angelou.
- “Nos ganamos la vida con lo que conseguimos, pero hacemos una vida con lo que damos”. Winston Churchill.
- “La caridad, que es una nimiedad para nosotros, puede ser valiosa para los demás”. Homero.
