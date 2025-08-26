Este martes 26 de agosto se celebra el Día Nacional de la Solidaridad y muchos se preguntan por qué se festeja hoy esta efeméride que tiene como figura a un la Madre Teresa de Calcuta.

Día Nacional de la Solidaridad: por qué se conmemora este martes 26 de agosto

El Día Nacional de la Solidaridad se celebra cada 26 de agosto, una fecha establecida para honrar la vida y el legado de Santa Madre Teresa de Calcuta. Esta jornada, instituida por el decreto presidencial n° 982 en 1998, busca promover los valores de empatía, bondad, acciones de ayuda y asistencia a quienes lo necesitan, así como las causas justas y la cooperación social.

La Madre Teresa de Calcuta CHRIS BACON

La elección de esta fecha rinde tributo al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como Teresa de Calcuta, quien llegó al mundo un 26 de agosto de 1910 en Macedonia del Norte. Su vida estuvo dedicada al servicio de los más vulnerables. Tras unirse a la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda y adoptar su nombre religioso en honor a Santa Teresa de Lisieux, se trasladó a Calcuta, India.

Conmovida por la miseria, el hambre y las enfermedades que padecían los habitantes de la ciudad, en 1948 solicitó al Papa Pío XII ser monja independiente para dedicarse plenamente a su labor solidaria. Dos años más tarde fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación dedicada a asistir a los más desfavorecidos. Entre sus obras más destacadas se encuentra el Hogar de Moribundos Kalighat. Su incansable trabajo le valió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el Bharat Ratna, la máxima condecoración de India, en 1980. La Madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997 y fue canonizada por el Papa Francisco en 2016.

Por el aniversario del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta es que se celebra el Día Nacional de la Solidaridad Reuters

Frases célebres para compartir en el Día de la Solidaridad en la Argentina