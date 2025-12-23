El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires confirmó el cese de actividades en los servicios públicos para este viernes 26 de diciembre mediante un decreto oficial. La medida alcanza a la totalidad de los empleados de la administración estatal bonaerense con el fin de promover el traslado de los ciudadanos hacia sus hogares familiares. El gobernador Axel Kicillof ratificó la decisión este martes 23 de diciembre.

Cómo funcionarán los servicios públicos el viernes 26 de diciembre en la Provincia

La actividad estatal en el territorio bonaerense sufrirá una interrupción casi total durante la jornada del viernes 26 de diciembre debido al asueto administrativo dispuesto por las autoridades. El esquema de prestaciones operará bajo la modalidad de feriado para la mayor parte de las dependencias gubernamentales. Esta disposición implica que las oficinas de atención al ciudadano y las tareas de oficina permanecerán cerradas a lo largo de todo el día.

El esquema de atención en las dependencias bonaerenses presentará cambios durante el cierre de la semana silvana-colombo-14437

El texto del Decreto 3063/2025 establece el receso para los trabajadores de la administración pública provincial. La norma busca que los agentes estatales cuenten con un período de descanso prolongado. De esta manera, el cronograma de tareas habituales se retomará recién el lunes posterior a la celebración de Navidad.

Cuáles son los alcances del asueto administrativo provincial

La normativa oficial abarca tres jornadas específicas del último mes del año. El gobierno estableció el receso para los días 24, 26 y 31 de diciembre. La intención de la provincia de Buenos Aires radica en facilitar la unión de los grupos familiares en fechas con una fuerte carga religiosa y conmemorativa.

El documento destaca la importancia de arbitrar medidas que permitan el acercamiento de aquellas personas que residen lejos de sus afectos. Debido al carácter festivo de la época, se espera un flujo importante de personas hacia diferentes puntos del país. La disposición oficial fomenta estos traslados mediante la liberación de las obligaciones laborales para el personal del estado provincial.

La medida oficial alcanza a la totalidad de los agentes estatales de la administración pública provincial Yuganov Konstantin - Shutterstock

Qué diferencias hay con el esquema de asueto del Gobierno Nacional

La administración central tomó un camino distinto respecto a los días de descanso para sus empleados. El Gobierno Nacional oficializó el lunes el Decreto 883/2025 en el Boletín Oficial. Esta disposición solo otorga asueto para los días 24 y 31 de diciembre a nivel federal.

Los trabajadores estatales de dependencias nacionales no contarán con el cese de tareas el viernes 26 de diciembre. A diferencia del ámbito provincial bonaerense, el nivel nacional no extendió el beneficio para el día posterior a la Navidad. Los empleados de la administración pública nacional deberán cumplir con sus jornadas laborales de forma regular este viernes.

Los bancos y entidades financieras mantendrán su esquema de atención habitual durante toda la jornada GPBA

El texto oficial nacional argumenta que la medida facilita la organización y el disfrute de los festejos de fin de año, pero el beneficio se limita a las vísperas de las fiestas y deja fuera el puente del viernes. De esta manera, solo los estatales provinciales en territorio bonaerense accederán a un fin de semana de cinco días consecutivos de descanso, según los comunicados del gobernador bonaerense.

Quiénes mantienen sus tareas habituales durante la jornada

El decreto contempla una lista de excepciones para garantizar la seguridad y la atención básica de la población. Los agentes de las Policías de la Provincia de Buenos Aires cumplirán sus turnos de forma normal. Lo mismo sucederá con los empleados del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias que depende del Ministerio de Seguridad.

El personal del Servicio Penitenciario Bonaerense tampoco detendrá sus funciones habituales el viernes 26 de diciembre. Dentro del ámbito de la salud, los hospitales y el sistema integrado de emergencias mantendrán las guardias necesarias. La norma exige la cobertura de todas aquellas prestaciones médicas que no admitan interrupción por su carácter crítico.

La normativa no alcanza al personal de la policía bonaerense Municipalidad de San Isidro

Otros trabajadores excluidos del asueto son:

Personal del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia en hogares y casas de abrigo:

Trabajadores de la Línea 144 y refugios del Ministerio de Mujeres y Diversidad:

Agentes comisionados para el Operativo de Sol a Sol 2025/2026:

Inspectores de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.