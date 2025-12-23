¿Mañana, miércoles 24 de diciembre, es feriado?

La proximidad de las Fiestas de Fin de Año convoca a la organización de las celebraciones propias de esta época, generando una inquietud común entre la población argentina: ¿es feriado este miércoles 24 de diciembre, la jornada previa a la Navidad?

La planificación de compras, viajes y reuniones familiares depende, en gran medida, de la claridad respecto al estatus laboral de esta fecha clave.

Para dilucidar esta pregunta, es preciso consultar el calendario oficial de feriados que proporciona el Ministerio del Interior. Allí figura que el feriado nacional inamovible corresponde al jueves 25 de diciembre, el día en que se celebra la Navidad.

Si bien el listado oficial de feriados nacionales no hace mención a la jornada previa del miércoles 24 como un día de descanso obligatorio para todos, el Gobierno sí ha tomado una medida particular para su personal.

A través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, se oficializó el otorgamiento de asueto para la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. Esta disposición tiene un alcance específico, diferenciándose de un feriado nacional que aplicaría a todos los trabajadores del país.

El artículo 1° de la normativa en cuestión establece el asueto con la justificación de que estas fechas “constituyen las vísperas de las festividades y suelen estar destinados a la realización de preparativos y a los desplazamientos necesarios para posibilitar el encuentro familiar”.

En ese marco, el Poder Ejecutivo considera “oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las celebraciones” para sus empleados. De esta forma, el personal de la Administración Pública Nacional tendrá liberada la jornada de este miércoles para dedicarse a las tareas previas a la Nochebuena.

Para el sector privado, la situación difiere. Dado que el 24 de diciembre no es un feriado nacional en Argentina, la actividad comercial dependerá enteramente de cada rubro y las políticas internas de las empresas.

Sin embargo, en muchos casos, es habitual que la actividad se reduzca de manera considerable o incluso finalice al mediodía. Esta costumbre arraigada permite a los trabajadores y al público en general anticipar los preparativos para la Navidad, incluyendo las compras de última hora y los traslados hacia los puntos de encuentro familiar.

La víspera de Navidad se vive, tradicionalmente, con una notoria limitación de servicios y atención, especialmente durante la tarde.

Es común, por lo tanto, que en esta fecha los comercios, los bancos y la administración pública permanezcan cerrados o trabajen con horario reducido hasta el mediodía.

Esta misma situación, con un patrón de asuetos y reducción horaria, se aplica el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo.

Todos los feriados de 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

