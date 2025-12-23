Fin de semana XXL: quiénes tienen asueto administrativo el viernes 26 de diciembre

Este 25 de diciembre se celebra la Navidad, que es un feriado nacional en la Argentina. De todos modos, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó que los días 24, 26 y 31 de diciembre sean asuetos administrativos para los trabajadores de la administración pública bonaerense. De esa forma, quienes trabajen en este ámbito tendrán un fin de semana extralargo de cinco días.

El gobierno de Axel Kicillof estableció como asueto administrativo en la provincia de Buenos Aires los días 24, 26 y 31 de diciembre NICOLAS ABOAF - GPBA

La medida se oficializó a través del Decreto 3063/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires este martes 23 de diciembre con la firma del gobernador Axel Kicillof. La normativa argumenta que las festividades de Navidad y Año Nuevo “son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y el acercamiento de las familias y de los grupos”, por lo que tiene un “profundo sentido religioso y conmemorativo”. Por ello, “generan, en la provincia de Buenos Aires, el traslado de muchos/as ciudadanos/as a distintos puntos de la Provincia y del país a fin de reunirse para celebrarlas”.

“A tal fin, se estima conveniente arbitrar las medidas idóneas que faciliten y alienten las mencionadas celebraciones, principalmente para todas aquellas personas que se domicilian alejadas de sus seres queridos”, considera el decreto.

Esta normativa busca facilitar que los trabajadores de la administración pública bonaerense puedan celebrar las Fiestas Yuganov Konstantin - Shutterstock

En ese sentido, son esos los motivos por lo que se decretó asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre en el ámbito de la administración pública provincial. Cabe aclarar que quedan exceptuados a las siguientes personas que trabajan en el ámbito público provincial:

Personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad.

Personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Personal perteneciente al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados.

Personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida.

Personal comisionado en el marco del “Operativo de Sol a Sol 2025/2026”.

Personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial.

Tampoco alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras. En tanto, queda en el Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios bonaerenses decidir si adoptan o no la medida.

La normativa no alcanza al personal de la policía bonaerense Municipalidad de San Isidro

Vale recordar que el Gobierno Nacional oficializó este lunes un asueto para la administración pública nacional en el marco de las celebraciones de fin de año. La medida fue dispuesta a través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial. La normativa considera oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades. La medida alcanza al 24 y 31 de diciembre, por lo cual los estatales del ámbito nacional no podrán disfrutar de un fin de semana largo.