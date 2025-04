¿Es feriado mañana, 1° de mayo?

Este jueves 1° de mayo es el Día del Trabajador. Se trata de una fecha celebrada en buena parte del mundo, por lo que muchos se preguntan si es feriado en la Argentina.

Para saber la respuesta, basta con observar la Ley 27.399, llamada De Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos. Allí figuran todos los días de asueto que integran nuestro calendario nacional.

¿Qué dice la ley sobre el feriado del 1° de mayo? Freepik

¿Es feriado el 1° de mayo?

El Día del Trabajador está incluido en el listado de los feriados nacionales contenidos en la Ley 27.399. De esta manera, le caben al jueves todas las consideraciones legales que alcanzan a los feriados: el asueto obligatorio y el derecho a cobrar el doble que una jornada regular a quienes sean convocados a sus puestos. Este es de carácter inamovible, lo que quiere decir que no se puede cambiar de fecha para crear fin de semana largo.

Sin embargo, el Gobierno nacional estableció que el viernes 2 de mayo es un día no laborable con fines turísticos. En este caso, es el empleador quien decide si sus trabajadores se toman este día de descanso o no. Por lo tanto, algunas personas tendrán la suerte de disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días.

El 1° de mayo será una jornada de descanso para buena parte de los trabajadores Pheelings media - Shutterstock

Por qué se celebra el Día del Trabajador el 1° de mayo

En esta fecha, se exalta el derecho a trabajar en condiciones de seguridad, paga y estabilidad dignas. Hay que recordar que la celebración surge de las luchas obreras de fines del siglo XIX, atravesadas por la búsqueda de mejoras laborales en las primeras décadas de la Revolución Industrial.

En particular, la efeméride está asociada a las revueltas fabriles de Chicago, en el noreste de Estados Unidos. Un 1° de mayo de 1886, 5000 trabajadores liderado por la “Noble Order of the Knights of Labor” (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) marchaban bajo el lema “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”, en una época donde la jornada laboral era de entre 12 y 18 horas diarias.

Ilustración del conflicto de Haymarket que dio lugar al 1° de mayo Archivo

La única respuesta que encontraron fue la represión policial, que provocó decenas de muertos y heridos. A pesar de esta brutal respuesta, los obreros volvieron a reunirse el 2 y 3 de mayo para luchar por sus derechos, pero se repitió la salvaje respuesta policial y sus trágicas consecuencias.

Los conflictos escalaron hacia el 4 de mayo, cuando se produjo la llamada Revuelta de Haymarket, que dejó varios muertos, tanto de la policía como de los manifestantes, además de que se detuvieron a decenas de trabajadores. Cinco de los detenidos fueron ejecutados, por lo que hoy se los recuerda como los Mártires de Chicago.

Diferencia entre feriados nacionales y días no laborables

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En tanto, en el artículo 182 explica que los días no laborales son optativos para el empleador.

Los días no laborables se cobra la misma paga para quienes trabajen, a diferencia de los feriados, donde se paga el doble G. Soler Tomasella - Shutterstock

En el caso de los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Es decir que, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.