BTS en la Argentina: cómo comprar las entradas, las fechas de los shows y precios

BTS se presentará en la Argentina el 23 y 24 de octubre. La banda surcoreana anunció dos fechas en el Estadio Único de La Plata, y hoy será la preventa de entradas a través de la página oficial de la ticketera.

Tal como describe la página web de All Access: “BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o ‘Beyond the Scene’, es una boyband surcoreana nominada al GRAMMY que conquistó a millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Sus integrantes son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook”.

BTS | Dynamite

Cómo comprar entradas para BTA en la Argentina por AllAccess

La preventa de entradas para BTS en el Estadio Único de La Plata comienza este martes 7 de abril a las 10 de la mañana, mientras que las entradas de venta general el viernes 10 a la misma hora. El único canal oficial es AllAccess. Paso a paso, así se compran:

1 Acceso a AllAccess

Se debe ingresar al sitio web de AllAccess en la sección donde se venden las entradas para BTS. Se requiere iniciar sesión o crear una cuenta.

2 Elegir las entradas

Luego, se debe elegir uno de los dos shows que la banda surcoreana dará en Buenos Aires. La preventa comenzará a las 10 de este martes 7 de marzo y está limitada a todos aquellos que se hayan inscripto al Army Membership a través de la página Weverse. El viernes 10 de abril se abrirá, a las 10 de la mañana, la venta general.

3 Colocar el código de Weverse

“Tu ARMY MEMBERSHIP NUMBER (número de 9 dígitos que comienza con BA) funcionará como tu código de preventa, siempre que te hayas registrado previamente en Weverse”, explican desde el sitio web de AllAcess.

El anuncio de BTS en Argentina

4 Pagar las entradas

Seleccionar el método de pago. Luego, revisar y confirmar la compra. AllAccess envía un mail de confirmación.

La verificación de compra es clave, ya que confirma la identidad del titular de la tarjeta y valida las entradas. Para ello, se debe usar el código de 6 dígitos que aparece en el resumen de la tarjeta, que puede tardar hasta 72 horas hábiles y solo cuenta con 10 días desde la compra para ingresarlo en AllAccess. En caso de no verificar, la compra de entradas se cancela automáticamente.

Cuándo son los shows de BTS

Los shows son el 23 y 24 de octubre y tendrán lugar en el Estadio Único de La Plata.

El grupo de Kpop BTS en su concierto en Seúl, Surcorea, el 21 de marzo del 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP) Kim Hong-Ji - Pool Reuters

Estos son los precios de las entradas para ver a BTS

Estos son los precios para las entradas para ver a BTS en la Argentina:

Cabecera Norte y Sur : $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)

: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio) Campo : $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)

: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio) Platea A y B : $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)

: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio) Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Estadio Único de La Plata: cuánto cuestan las entradas de BTS

También aparece el precio del paquete especial que incluye la prueba de sonido de los recitales: el Soundcheck Experience cuesta $1.560.000 pesos.

Incluye:

Una entrada general (campo)

Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS

Artículo de regalo exclusivo

Credencial con lanyard

Acceso anticipado a compra de merchandising antes del show

Ingreso anticipado al estadio

Check-in exclusivo y staff dedicado en el evento