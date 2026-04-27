Es oficial: este es el próximo feriado en la Argentina, que forma un fin de semana XL

Ya es posible conocer cuándo es el próximo feriado en la Argentina. Según el calendario oficial, este ofrece un fin de semana largo de tres días, ideal para organizar una escapada.

Hay un fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador Mara Sosti

Se trata del 1° de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajador. Está incluido en el listado de la ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos. Este tiene carácter de inamovible, es decir que no se puede trasladar a otra fecha para generar un período de descanso. Sin embargo, este 2026 se da un fin de semana largo porque el 1° de mayo coincide con un viernes. Al unirse al sábado 2 y domingo 3, ofrece un receso de tres días consecutivos.

Tras este fin de semana largo, no hace falta esperar mucho para el siguiente. Eso se debe a que en el quinto mes del año hay un feriado más: el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el 25. Aunque se trata de otro asueto inamovible, este año cae un lunes, lo que permite tres días seguidos de descanso.

Los feriados y días no laborables que quedan, según el calendario oficial 2026

El calendario de feriados y días no laborables en lo que queda de 2026 Gemini

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre