Oficial: este es el próximo feriado con fin de semana largo en toda la Argentina, según la ley

Es posible adelantar cuándo hay feriados en la Argentina y cuándo es el próximo con fin de semana largo. Esto permite organizarse y hasta planificar una escapada. En esta ocasión, solo hay que esperar tan solo unas semanas para tener un período de descanso prolongado de tres días.

El próximo fin de semana largo es a principios de mayo Mauro V. Rizzi

El próximo feriado con fin de semana largo es el 1° de mayo, que se conmemora el Día del Trabajador. Al observar el calendario de feriados oficial que ofrece la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, se puede ver que este año cae un viernes que, al unirse al sábado 2 y domingo 3, ofrece un receso de tres días consecutivos.

El Día del Trabajador está incluido en el listado de la ley 27399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos. Este tiene carácter de inamovible, es decir que no se puede trasladar a otra fecha para generar un período de descanso. Sin embargo, este 2026 se da un fin de semana largo porque el 1° de mayo coincide con un viernes.

Este año hay un fin de semana largo de tres días por el feriado del 25 de mayo LUIS ROBAYO - AFP

Tras este fin de semana largo, no hace falta esperar mucho para el siguiente. Eso se debe a que en el quinto mes del año hay un feriado más por el Día de la Revolución de Mayo, que se conmemora el 25. Aunque se trata de otro asueto inamovible, este año cae un lunes, lo que permite tres días consecutivos de descanso.

Los feriados y días no laborables que quedan, según el calendario oficial 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre