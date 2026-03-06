Feriado 2026: cuándo es el fin de semana largo de marzo

El calendario oficial marca un fin de semana extralargo de cuatro días para marzo. En ese sentido, varias personas se preguntan cuándo es exactamente, puesto que es un período ideal para planificar una escapada, descansar o realizar actividades de ocio.

Este receso extendido incluye un feriado inamovible de alcance nacional y un día no laborable dictaminado por el Poder Ejecutivo, lo que genera dudas sobre cómo impacta en el ámbito laboral y escolar.

Cuándo es el fin de semana largo de marzo

El fin de semana extralargo está conformado por el feriado inamovible del martes 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; y el lunes 23 de marzo, que oficialmente es día no laborable con fines turísticos. Se trata de una potestad que tiene el Gobierno nacional para establecer tres días asueto en el año para impulsar el turismo interno. Dado que el 24 de marzo este año cae un martes, se sumó un día no laborable.

De esta manera, sumando el sábado 21 y el domingo 22, quienes no estén obligados a prestar servicios en sus respectivos trabajos el día lunes podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas libres de responsabilidades laborales en el anteúltimo fin de semana de marzo.

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Según los artículos 181 y 182 de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo, en los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, por lo que está prohibida la jornada laboral obligatoria. En cambio, en los días catalogados como no laborables, la decisión de otorgar el asueto o exigir la prestación de servicios es completamente optativa y recae de forma exclusiva en el empleador.

En tanto, dicha normativa establece una remuneración diferencial para quienes presten sus servicios durante un feriado nacional. “Todo trabajador que preste servicios por estar afectado a las excepciones previstas en aquellas normas legales cobrará la suma que tenga asignada, más una cantidad igual”, detalla la ley. Por lo tanto, los trabajadores que deban cumplir con sus tareas el martes 24 de marzo cobrarán el doble de lo que perciben por una jornada habitual. Por otro lado, si el empleador decide que se trabaje el día no laborable del lunes 23, el empleado percibirá únicamente su salario simple.

Los feriados y días laborables que quedan en 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves Santo: día no laborable.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

