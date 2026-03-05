Uno a uno, todos los feriados en marzo 2026

Los argentinos se mantienen siempre atentos al calendario de feriados para planificar sus actividades, escapadas o simplemente un merecido descanso. Marzo de 2026 no es la excepción, ya que ofrece la posibilidad de un fin de semana extralargo que permitirá a muchos un período de relajación extendido.

En marzo hay un fin de semana largo de cuatro das

¿Cuáles son los feriados y días no laborables de marzo de 2026?

El 24 de marzo se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se trata de una fecha establecida para recordar y reflexionar sobre las víctimas de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Es un feriado nacional inamovible, por lo tanto no se puede cambiar de fecha aunque caiga un martes.

De todos modos, el Gobierno nacional estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. Esto se debe a que, según la ley 27.399 ―de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos―, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de establecer hasta tres feriados o días no laborables para fomentar el turismo interno. Es así que se forma un fin de semana largo de cuatro días que gran parte de la población podrá disfrutar.

¿Cuál es la diferencia legal entre un feriado nacional y un día no laborable?

La distinción principal entre un feriado nacional y un día no laborable radica en la obligatoriedad de la prestación de servicios y su remuneración. Así lo establece la ley 20744, también conocida como Ley de Contrato de Trabajo.

En los feriados nacionales, como el 24 de marzo, rigen las normas sobre el descanso dominical, lo que implica que el empleador no puede exigir la jornada laboral. Si el empleado se presenta a su puesto de trabajo, debe cobrar el doble de una jornada habitual.

Por su lado, los días no laborables, como el 23 de marzo, son de carácter optativo para el empleador: este decide si se trabaja o no. Si la empresa decide operar, el empleado percibirá su salario simple, sin recargo adicional.

¿Cuáles son todos los feriados y días no laborables de 2026 en Argentina?

El calendario oficial de feriados y días no laborables para los meses que restan del año 2026, según la Jefatura de Gabinete, es el siguiente:

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible).

Jueves Santo: día no laborable.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Día de la Soberanía Nacional

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

