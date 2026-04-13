Mayo viene con un fin de semana largo, que significa un descanso XXL para muchos argentinos. Esto se debe a que el 1° de mayo es feriado por el Día del Trabajador y, este 2026, cae viernes, por lo que conforma un período de descanso extralargo.

Fin de semana largo de mayo: cuánto falta para el próximo descanso XXL

Al observar el calendario de feriados 2026 oficial que difunde la Jefatura de Gabinete de la Nación en su sitio oficial, se puede observar que el próximo asueto es el Día del Trabajador, que se conmemora el 1° de mayo. Se trata de una jornada internacional que tiene el fin de reconocer a todos los trabajadores y sus derechos. En distintos puntos del mundo, incluida la Argentina, se acostumbra a hacer marchas para recordar la lucha por adquirir mejores condiciones y contratos laborales, además de manifestar reclamos.

El próximo feriado es el Día del Trabajador, jornada en que suele haber marchas para conmemorar la fecha Nicolás Suárez

De acuerdo a la ley 27.399, que reglamenta el régimen de feriados y fines de semanas largos de nuestro país, este día tiene carácter inamovible, por lo cual no se puede correr a otra fecha por motivos turísticos. De todos modos, en 2026 el Día del Trabajador cae un viernes, lo que da paso a un período extendido de descanso de tres días.

A su vez, este año el quinto mes del año cuenta con un segundo fin de semana largo. Esto se debe a que el feriado del 25 de Mayo, jornada en que se celebra el Día de la Revolución de Mayo, coincide con un lunes, lo que permite tres días consecutivos de receso.

El feriado del Día de la Revolución de Mayo también genera un fin de semana largo este año LUIS ROBAYO - AFP

Todos los feriados y días no laborables que quedan en el 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre