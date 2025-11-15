Confirmado: cuándo es el fin de semana largo de cuatro días en noviembre 2025
El penúltimo mes del año tendrá un receso de cuatro días, el último de esta extensión en 2025; ideal para planificar una escapada o disfrutar de actividades locales
- 3 minutos de lectura'
El calendario de feriados de 2025 confirma un fin de semana largo de cuatro días en noviembre, una oportunidad extendida para el descanso y el turismo. El Gobierno nacional oficializó las fechas, que combinan un día no laborable con el traslado del Día de la Soberanía Nacional, consolidando, el último fin de semana largo de cuatro días del año. Esta disposición permite a los ciudadanos planificar con anticipación actividades recreativas o viajes.
¿Cuáles son los feriados de noviembre 2025?
El anteúltimo mes del año tendrá un fin de semana largo de cuatro días gracias a la combinación de un día no laborable y el traslado del Día de la Soberanía Nacional. Los días específicos son:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
- Sábado 22 de noviembre: fin de semana.
- Domingo 23 de noviembre: fin de semana.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).
¿Por qué es feriado el 20 de noviembre?
El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado. En 1845, el ejército anglo-francés intentó invadir el territorio de la Confederación Argentina, gobernada entonces por Juan Manuel de Rosas. Las fuerzas argentinas, lideradas por Lucio Mansilla y con el apoyo de José de San Martín, resistieron con éxito, defendiendo las costas del río Paraná.
La resistencia en la Batalla de la Vuelta de Obligado fue fundamental, pese a enfrentar un número menor de combatientes y un contexto desfavorable, la defensa del territorio impidió el avance de las fuerzas enemigas tras siete horas de enfrentamiento. La táctica de anticipar el movimiento enemigo en la Vuelta de Obligado resultó decisiva para alcanzar la victoria.
Diferencias entre día feriado y día no laborable
Existe una diferencia importante entre un día feriado y un día no laborable en Argentina. En los feriados, el descanso es obligatorio para el empleado y en el caso de trabajar, debe cobrar doble. En los días no laborables, el empleador decide si se trabaja, en caso de hacerlo, el empleado percibe su salario simple.
La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 166, establece que “en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”.
Otros feriados en lo que resta de 2025
Además del fin de semana largo de noviembre, 2025 cuenta con otros feriados en los últimos meses del año. Septiembre no presenta feriados. Los siguientes son:
- Diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Hay 24 heridos. Qué pasó en el polo industrial de Ezeiza
En detalle. Qué medidas preventivas se tomaron tras la explosión en el polo industrial en Ezeiza
"Trae consecuencias a corto y largo plazo". Sueño: un experto advirtió que los adultos que duermen pocas horas pueden engordar hasta un 50 por ciento
- 1
Rating: cómo le fue a Moria Casán en su primera semana y qué dijo de la China Suárez
- 2
“¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
- 3
Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos
- 4
Investigaban a una banda por sus presuntos vínculos con Al-Qaeda y descubrieron una red de tráfico de personas