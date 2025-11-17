Noviembre de 2025 presenta un fin de semana extralargo de cuatro días, un período de descanso se origina en la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, consolidando de esta forma el último fin de semana largo del año.

¿El viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

El viernes previo a ese fin de semana fue designado como día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado nacional, la asistencia al puesto de trabajo durante un día no laborable queda a discreción de cada empleador. El Gobierno tiene la facultad de establecer hasta tres días no laborables con fines turísticos a lo largo del año. El de noviembre será el último de 2025, ya que previamente se utilizaron oportunidades similares en mayo y agosto. Esto significa que la situación laboral del viernes depende directamente de la decisión de cada compañía o institución.

La expectativa de un receso prolongado genera interés entre quienes buscan planificar escapadas o simplemente disfrutar de un merecido descanso en el hogar. Este tipo de fines de semana XXL son importantes para fomentar el turismo interno. El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días no laborables con fines turísticos a lo largo del año.

Fin de semana XXL en noviembre

La fecha clave de este fin de semana largo es el 20 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Este feriado es trasladable y, dado que en 2025 coincide con un jueves, se traslada al lunes 24 de noviembre. Por lo tanto, el lunes siguiente será feriado nacional obligatorio.

El feriado del 20 de noviembre conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, de 1845. En esta fecha, las fuerzas de la Confederación Argentina se enfrentaron a una invasión de una escuadra anglo-francesa. Bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el ejército argentino, comandado por el general Lucio Mansilla, resistió durante siete horas en la Vuelta de Obligado. Esta acción impidió que las potencias extranjeras tomaran el control del río Paraná, consolidando la defensa de la autonomía nacional.

Día de la Soberanía Nacional

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable

La ley 20.744, o Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 181 indica que en los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Si un empleado trabaja en un feriado, debe recibir una remuneración doble.

El artículo 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador, por lo tanto, si el empleador decide que se trabaje, el empleado recibe su salario simple, sin recargo adicional.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025?

En los últimos meses del año, estos son los feriados restantes:

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : día no laborable puente.

: día no laborable puente. Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

