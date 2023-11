escuchar

Este lunes 20 de noviembre será feriado en la Argentina, por la celebración el Día de la Soberanía Nacional, que en este caso también coincide con la jornada posterior al balotaje de las elecciones presidenciales 2023.

No es un hecho frecuente que una elección se realice en fin de semana largo, algo que fue motivo de discusión en la campaña, una vez que los resultados de la primera vuelta de los comicios presidenciales acabaron en balotaje. De todas formas, el Gobierno mantuvo siempre la postura de que no correría la fecha del feriado, aduciendo que al tratarse de una jornada establecida por ley, requeriría un paso por el Congreso para modificarse. Aunque un proyecto de ley para efectuar este corrimiento fue presentado por diputados del Pro, el mismo no avanzó en la agenda parlamentaria.

El día después del balotaje del domingo 19 de noviembre es feriado por el Día de la Soberanía Nacional (Fuente: Cámara Nacional Electoral)

De esta forma, se mantiene lo pautado en el calendario oficial de feriados del Ministerio del Interior, según lo cual el tercer fin de semana de noviembre será largo. Este año, también existe la posibilidad de un fin de semana extralargo para quienes sean incluidos en el Día del Empleado Judicial, que suele festejarse el 16 de noviembre, pero este año se corrió al 17 para extender aún más el descanso del sábado, el domingo y lunes, algo que pasó en otras ocasiones.

Cuál es el origen del Día de la Soberanía Nacional

Se trata de una de las jornadas de asueto inamovibles de nuestro calendario debido a su relevancia histórica. Es que en esta fecha pero del año 1845, una escuadra anglo-francesa buscó penetrar en las aguas del Río Paraná sin atender la soberanía de la Confederación Argentina, que en esa época era dirigida por Juan Manuel de Rosas, quien -a su vez- era gobernante de la provincia de Buenos Aires.

Los extranjeros buscaban quebrar la autoridad argentina para esquivar el pago de impuestos y comerciar directamente con los territorios del litoral. Para evitarlo, Rosas nombró a Lucio Mansilla a cargo de la defensa.

La batalla de la Vuelta de Obligado es recordada con el Día de la Soberanía Nacional Fuente: Wikipedia

Como recuerda el Archivo General de la Nación, el general se apostó en un paraje del río Paraná, llamado Vuelta de Obligado (hoy forma parte del partido bonaerense de San Pedro), donde el río se angosta. La misión de Mansilla era frenar el avance de las fuerzas combinadas anglofrancesas: 22 naves de guerra bien equipadas y más de noventa naves comerciales que avanzaban sobre el Río Paraná. Para este fin, además de baterías de artillería y la Armada, la defensa argentina contó con largas cadenas de hierro que fueron extendidas por la costa para frenar el avance europeo.

Como se esperaba, la batalla fue muy despareja y, tras horas de combate, las fuerzas invasoras se abrieron paso río arriba. De todas formas, se trató de una victoria pírrica, ya que ampliamente dañadas, las escuadras comerciales apenas pudieron comerciar y debieron regresar a puertos amigos para reapostarse.

Finalmente, el resultado de esta acción devino en un triunfo diplomático con la firma del Tratado de Arana-Southern de 1849, mediante el cual las potencias debieron aceptar la soberanía de la entonces Confederación Argentina sobre sus ríos interiores. Por esta importante acción que reivindicó la soberanía nacional, esta fecha fue declarada feriado inamovible de nuestro calendario en 1974.

