Cuándo es el próximo feriado en la Argentina, según el calendario oficial

Después del fin de semana largo de marzo, los argentinos buscan conocer cuál es el siguiente feriado para poder planificar una escapada o, simplemente, un período para poder descansar. En este caso, se trata del jueves 2 de abril, día en que se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que coincide con el Jueves Santo de la Semana Santa.

¿Cuándo es el próximo feriado?

El próximo asueto nacional es entonces el jueves 2 de abril, donde se celebra el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Se trata de una fecha en honor a los heridos, fallecidos y los miles de veteranos que pelearon en uno de los hechos más importantes de la historia del país. Se conmemora con este feriado que toma su fecha de la efeméride del desembarco de las tropas argentinas en las islas.

El 2 de abril se recuerda a los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas Archivo DyN

A su vez, este 2026, el mismo día es Jueves Santo, que, en el calendario oficial, representa un día no laborable. Al coincidir, la fecha se vuelve un feriado nacional, por la efeméride anteriormente expresada.

Además, el dia siguiente, viernes 3 de abril, es asueto también por el Viernes Santo, día en el que se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.

El viernes 3 de abril también es feriado: se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Cristo (Pexels/Alem Sánchez)

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre