Qué día cae el feriado del 25 de Mayo

El feriado del 25 de Mayo de 2025 caerá domingo y, tal como confirmó el Gobierno nacional, no se trasladará al lunes siguiente. Se trata de una de las fechas patrias inamovibles del calendario argentino, por lo cual no habrá fin de semana largo en esa oportunidad. La fecha conmemora la Revolución de Mayo de 1810, un acontecimiento clave en el proceso de independencia del país, y es considerado un día de profundo significado histórico.

Según el calendario oficial de feriados 2025, el 25 de Mayo está catalogado como un feriado nacional inamovible, lo que significa que no puede ser reprogramado para otro día, incluso si coincide con un fin de semana. De este modo, la jornada de descanso coincidirá este año con el domingo, por lo cual no habrá modificación en la rutina laboral de los días hábiles siguientes.

La Revolución de Mayo, óleo de Francisco Fortuny

¿Por qué el 25 de Mayo es un feriado inamovible?

En Argentina, la Ley 27.399 establece un esquema de feriados que distingue entre inamovibles, trasladables y feriados con fines turísticos. Dentro del primer grupo se encuentran las principales fechas patrias, como el 25 de Mayo, el 9 de Julio o el 20 de Junio.

Estos días están destinados a conmemorar hechos fundamentales de la historia nacional y no pueden ser desplazados, independientemente del día de la semana en el que caigan. Esto significa que, aunque el 25 de Mayo coincida con un domingo en 2025, no se trasladará al lunes 26. La decisión se alinea con el espíritu de preservar el sentido original de la efeméride, y no responde a cuestiones de organización del descanso o el turismo.

Buenos Aires durante la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo

¿Habrá otro feriado en mayo?

No. El Día del Trabajador, celebrado el pasado 1° de mayo, también fue un feriado nacional inamovible, pero al caer un jueves y no estar acompañado por un feriado puente, tampoco ofreció descanso extendido.

De este modo, mayo 2025 no tendrá fines de semana largos, a pesar de incluir dos fechas significativas. La próxima oportunidad de descanso prolongado será en junio, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes el martes 17, y el Día de la Bandera el viernes 20, lo que permitirá planificar una pausa laboral más extensa.

¿Qué pasa si tengo que trabajar el 25 de Mayo?

Como en todo feriado nacional, quienes deban trabajar el domingo 25 de Mayo tienen derecho a cobrar el doble por esa jornada, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo. Este beneficio aplica tanto en empleos formales como en actividades bajo régimen de jornada durante días no laborables.

Durante los fines de semana largos, se suele dar un crecimiento en el movimiento interno y reactivación de las industrias relacionadas al turismo Santiago Filipuzzi

¿Cuáles son los próximos feriados trasladables?

El próximo feriado que sí será trasladable es el 17 de Agosto, que conmemora la muerte del General José de San Martín. En 2025, esa fecha cae domingo, pero se trasladará al lunes 18 de agosto, generando un fin de semana largo. Esto se debe a que la ley contempla la posibilidad de mover determinados feriados con el fin de fomentar la actividad turística y el descanso programado.

¿Qué feriados nacionales quedan de 2025 en la Argentina?

En lo que queda del año, estas son las siguientes fechas destacadas:

Junio

Lunes 16 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable) Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto : día no laborable puente

: día no laborable puente Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : día no laborable puente.

: día no laborable puente. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre