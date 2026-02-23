Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

Después de tanto, al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas, no se atemorice y arriesgue.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 23 de febrero

Amor: Sepa que podrá afianzar aun más su vínculo, si le detalla a su pareja que le gusta y que le desagrada de ella. Mantenga un dialogo más activo con su alma gemela.

Riqueza: Despreocúpese, en pocos días los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos esperados. Todo se va encaminar de manera exitosa.

Bienestar: Haga lo posible para animarse y llame a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Propóngase efectuar nuevas tareas, de esta forma se le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.

Amor: Mientras que usted se resista a comunicar sus verdaderos sentimientos, continuará quejándose de que su pareja no lo comprende. Sea más transparente.

Riqueza: No se deje llevar por los impulsos. Piense bien lo que quiere hacer con ese dinero antes de invertirlo en un proyecto donde no obtenga ganancias.

Bienestar: Aléjese de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que esta buscando. Este atento con las personas que se rodea en su entorno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |