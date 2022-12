Amor, amistad y trabajo: con qué signos del Zodíaco es menos compatible alguien de Sagitario

escuchar

Las personas de Sagitario son las nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre y, por lo tanto, son el último signo del elemento Fuego de la rueda zodiacal. Esto les otorga su personalidad extrovertida e impulsiva, y hace que se animen a todo sin miedo al fracaso.

Se los conoce como buenos amigos, compañeros y leales. Sin embargo, no logran entablar un vínculo con cualquier persona y, por ejemplo, con quienes pertenecen al elemento Tierra no logran congeniar a la perfección. Esto se debe a que, mientras que ellos son estables y conservadores, Sagitario es enérgico y de mente abierta, y está en constante movimiento (cambian de trabajo o residencia frecuentemente).

Existen otras combinaciones astrológicas desfavorables para el centauro. A continuación, los signos del Zodíaco con los que las personas de Sagitario son menos compatibles.

Ruptura amorosa con Tauro y Escorpio

En el amor, los de Sagitario prefieren ser acompañadas por personas divertidas y optimistas. Su relación ideal es aquella que les permita crecer como persona y no tomarse todo en serio, ya que su clave para el éxito es el disfrute personal.

Establecer un vínculo sentimental con las personas de Tauro les será complicado, ya que no comparten ciertas costumbres y valores. Este signo de Tierra es tranquilo y conservador y, cuando se enamora, planifica una vida estable con su pareja.

De esta manera, ellos prefieren quedarse en sus casas, salir a cenar a restaurantes, y dedicar su tiempo y dinero en actividades que les brinden confort, lo cual no agradará a las personas de Sagitario, quienes se sentirán un tanto aburridas y poco motivadas a vivir experiencias únicas.

Con Escorpio sentirán una atracción inicial gracias a la sensualidad de este signo de Agua. Sin embargo, su vínculo será superficial y no durará mucho, ya que poseen diferentes principios e ideas de cómo es su relación ideal.

Las personas de Sagitario no toleran su necesidad de compromiso y se sentirán limitados por el control y apego del escorpión. Mientras que uno es libre y despreocupado, el otro necesita gestos románticos, hablar de sus sentimientos profundos y promesas que se cumplan.

No tan amigos con Cáncer y Virgo

Sagitario es considerado uno de los mejores signos del Zodíaco en lo que respecta a las amistades. Esto se debe a que son grandes compañeros, siempre ayudan a los demás, no les cuesta entablar nuevas relaciones y siempre conversan con todo el mundo, gracias a su buen sentido del humor y mente abierta.

Sin embargo, las personas de Cáncer no congeniarán de inmediato. A este signo del elemento Agua le cuesta confiar en los demás con facilidad. Si bien son cariñosos y protectores, son muy sentimentales y esperan conocer en profundidad a los demás para abrirse.

De esta manera, Sagitario no se sentirá cómodo con su compañía, ya que se guían por sus impulsos, son transparentes y prefieren relacionarse con individuos que igualen su energía eufórica, por lo que el espíritu maternal de las personas de Cáncer no será de su elección.

Por otro lado, Virgo es un signo del elemento Tierra que se caracteriza por su sentido de la responsabilidad y seriedad. Son personas muy educadas, que tratan con cordialidad a todo el mundo, pero como su mente es un tanto conservadora, no suelen socializar.

Su amistad con las personas de Sagitario no será muy sólida. Si bien pueden llevarse bien y conversar sobre temas no muy profundos, no confiarán en el otro. Esto se debe a que uno es extrovertido, mientras que el otro es reservado y posee un perfil bajo.

Problemas laborales con Géminis y Capricornio

Independencia y decisión son cualidades que las personas de Sagitario tienen en sus trabajos. Les gusta desenvolverse en disciplinas que amen, lo que los motiva a dar lo mejor de sí. Sin embargo, no les gusta la competitividad y la ambición desmedida en el ambiente laboral.

Esta es la razón por la que no congeniaran con las personas de Géminis en su vida profesional. Este signo de Aire es un tanto despreocupado y, por momentos, huye de sus responsabilidades dado que dedica tiempo a socializar en sus trabajos y suele ser partícipe de rumores innecesarios.

Esto no agradará al signo del elemento Fuego quien, a pesar de adorar conversar con los demás, logra concentrarse en sus objetivos al momento de trabajar. Puede que, en algunas situaciones, la irresponsabilidad de uno afecte al otro y ocurran peleas o conflictos inesperados.

Capricornio es un signo del elemento Tierra, lo que le brinda su capacidad de determinación y perseverancia. En su vida profesional, alcanzan el éxito gracias a su gran sentido de responsabilidad e inteligencia.

Son brillantes, pero a veces pueden ser un tanto obstinados dado que desean que las cosas se realicen a su manera, por lo que terminan dando órdenes a los demás. Esto no agradará a Sagitario, quien confía en sus compañeros y desea que cada uno decida y ejerza sus tareas con libertad.

