Cuáles son los signos del Zodíaco más tercos

La terquedad es una característica que la mayoría de las personas comparten. En la astrología, esta se puede ver con más fuerza en determinados signos. Por momentos, puede ser confundida con el poder de decisión y firmeza, especialmente acerca de ideas, pensamientos o conductas del ser humano. Sin embargo, esta postura puede traer ciertos problemas cuando es inamovible, en momentos en los que el individuo no acepta otro punto de vista, una crítica o derrota. Sin importar los argumentos externos o pruebas, las personas tercas suelen mantenerse fieles a sus ideales.

La manera en la que una persona gestiona sus emociones afecta también a la forma en la que se comportará ante estas circunstancias. Hay quienes se enojan, discuten y dejan llevar por su ira. Otros, en cambio, prefieren alejarse, quedarse callados y seguros de su opinión, invalidando la de otros. Algunos sienten que ceder, dar la razón a otro o aceptar una equivocación es un sinónimo de debilidad, que atenta con su autoestima.

A continuación, los cinco signos más tercos del Zodíaco y sus características principales.

Tauro

El signo del toro lidera esta lista, debido a su personalidad fuerte y determinada. Sus nacidos son los más tercos de la rueda zodiacal, gracias a su elemento Tierra, que les otorga una manera de pensar lógica y estable. No disfrutan de los cambios, tienden a ser conservadores y prefieren la rutina a la improvisación. Esto los convierte en seres constantes y estables, por lo que mantienen su mentalidad enfocada en sus ideas, principios y objetivos sin distracciones. Esto los suele llevar a triunfar en cualquier disciplina o ámbito que desempeñen.

Sin embargo, una vez que los taurinos toman una decisión no suelen dar marcha atrás. Reflexionan durante mucho tiempo antes de actuar o comunicarlo a otros, por lo que al momento de hacerlo ya están comprometidos con su plan y no aceptan cambios, críticas u opiniones no solicitadas. Cuando alguien los cuestiona, reaccionan de manera fuerte y no dan lugar a comentarios.

Leo

Este signo de Fuego cuenta con una personalidad fuerte y determinante, que rara vez da lugar a críticas. En ese sentido, los leoninos poseen un carácter orgulloso y un tanto obstinado, especialmente a la hora de defender algún pensamiento, postura o conducta. No les gusta aceptar cuando se equivocan o sentir que alguien más los supera en cierto aspecto. Si alguien propone una idea mejor que ellos, un punto de vista más favorable o un plan mejor, podrían sentirlo como un ataque a su autoestima.

Es que el signo del león necesita sentirse el centro de atención, gracias a la influencia de su planeta regente, el Sol. Sin embargo, solo desean acaparar las miradas en situaciones positivas, recibir halagos o simplemente la simpatía de otros. Cuando se sienten en falta o deben arrepentirse de alguna manera de pensar, rara vez lo aceptan. Puede que se vuelvan más callados que de costumbre, prefieran irse y escapar del conflicto.

Las personas de Leo prefieren evitar el conflicto, pero no cambian de opinión

Capricornio

La cabra es conocida por su perseverancia, su capacidad de levantarse luego de sus errores y seguir camino para alcanzar sus metas. Sus regidos son personas enfocadas en sus objetivos y de ideas fuertes. No tienden a ser indecisos, saben muy bien lo que quieren y lo que no. Poseen una opinión formada para cualquier temática, aunque a veces no les interese compartirla con todo el mundo. Consideran que muy pocos pueden comprender su mente brillante. Esto no se debe por vanidad, sino más bien por seguridad en sí mismos.

Los capricornianos creen en la firmeza a la hora de tomar decisiones, por lo que no toleran cuando alguien las cuestiona o desea sugerir cambios. Creen que es importante respetar su plan, que ha sido producto de su tiempo, energía y esfuerzo. Escucharán diferentes planteos, pero no darán lugar a modificaciones en su parecer. Prefieren errar a seguir las recomendaciones ajenas.

Aries

El cuarto lugar de este ranking pertenece al carnero, que se caracteriza por ser impulsivo y muy directo. Como buen signo del Fuego, actúa rápidamente sin pensarlo, lo que a veces lo lleva a defender posturas o comportamientos cuestionables. Prefiere mantener su postura a aceptar una verdad ajena. Esto hace sentir a sus nacidos derrotados y, como competitivos que son, no desean ser vistos como inferiores.

Los cuestionamientos, los argumentos válidos u opuestos a los propios pueden hacer sentir inseguros a los arianos. Bajo ese exterior fuerte, se esconden personas que buscan una validación externa. Es por ello que no dudarán en defender su manera de ser con euforia y energía. Pueden enfurecer, gritar y discutir sin cesar con tal de ganar.

Ante las críticas, las personas de Aries saltan a la defensiva y no aceptan cambiar de opinión

Escorpio

Emocionales y estratégicos son algunas de las cualidades que definen a este signo de Agua. Se trata de personas magnéticas y un tanto enigmáticas, que siempre mantiene un as bajo la manga. Por lo tanto, no desean exponer todos sus pensamientos y opiniones como manera de defender su imagen. Evitan conversar con quienes no confían o respetan para evitar recibir comentarios indeseados.

Son intuitivos y su terquedad radica mayormente en su voz interior. Cuando sospechan de alguien, consideran que una persona no es honesta o de fiar, mantendrán una distancia. Si bien rara vez los escorpianos se equivocan, algunas de sus premoniciones no llegan a manifestarse y, por lo tanto, pueden recibir cuestionamiento de sus pares.