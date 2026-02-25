Los creyentes en lo esotérico tienen en cuenta el calendario lunar, el cual detalla cuándo la Luna pasa por sus fases, lo que puede ser determinante para hacer algunas actividades. Este es el caso de cuando pasar por la peluquería, ya que se considera que puede identificar los mejores días para cortarse el pelo en marzo.

El calendario lunar es útil para el cuidado capilar Shutterstock

Esto se debe a que muchos consideran que las fases lunares pueden afectar el resultado de una visita al peluquero y en el cuidado capilar. Se cree que los ciclos lunares influyen sobre el cuerpo humano, al igual que lo hace con las mareas o la fuerza gravitacional. No solo puede influenciar en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Observar la posición de la Luna puede ayudar en su cuidado para asegurar su brillo y fortalecimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el resultado que se busca. A veces se trata de mantener el largo del pelo, mientras que otros quieren que perdure el corte el mayor tiempo posible.

Los mejores días para cortarse el pelo en marzo en la Argentina, según el calendario lunar 2026

Para fortalecer el cabello (cortes que mejoran la salud capilar y el volumen)

Miércoles 4 de marzo.

Jueves 5 de marzo.

Viernes 6 de marzo.

Sábado 7 de marzo.

Martes 31 de marzo.

Para que el cabello crezca más rápido (cortes que estimulan el crecimiento)

Miércoles 18 de marzo.

Jueves 19 de marzo.

Viernes 20 de marzo.

Miércoles 25 de marzo.

Para mantener el largo del pelo por más tiempo

Martes 3 de marzo.

Miércoles 11 de marzo.

Jueves 12 de marzo.

Viernes 13 de marzo.

Sábado 15 de marzo.

Domingo 16 de marzo.

Lunes 17 de marzo.

¿En qué fase lunar hay que cortarse el pelo?

Los efectos de las fases lunares en el cabello (Unsplash)

A la hora de cortarse el pelo, es útil observar por qué fase pasa la Luna. De esa forma, se puede planificar el cambio de look según los objetivos personales, ya que algunos esperan que la cabellera crezca rápido, mientras que otros preferirán que el corte dure más tiempo.

Si la Luna está en su cuarto creciente, esta favorecerá el crecimiento del pelo, lo que es ideal para aquellos que buscan tener una melena más larga. En tanto, se recomienda que se haga un corte durante la fase menguante del satélite natural si lo que desea es mantener el largo, como puede ocurrirle a las personas que quieren tener una cabellera corta. Eso es porque esta etapa ralentiza el crecimiento. En el caso de la Luna llena, esta se cree que puede potenciar el volumen de su melena, puesto que se relaciona con la regeneración y la potenciación del brillo.

El momento menos recomendable para llevar a cabo un cambio en el cabello es durante la Luna nueva. Según las creencias populares, cortarse el pelo en esta fase podría debilitar las fibras capilares, lo que puede dar a su caída.

La Luna y astrología: ¿qué hay que tener en cuenta?

De acuerdo a la astrología, la posición de la Luna en determinados signos del Zodíaco también puede influir en el resultado del corte. El satélite natural pasará primero por su fase llena en Virgo durante el martes 3 de marzo. En tanto, el cuarto menguante ocurrirá el miércoles 11 y se ubicará en Sagitario. Por su parte, la Luna nueva en Piscis se da el miércoles 18 de marzo. Por último, el tercer mes del año cierra con un cuarto creciente en el signo de Cáncer, que ocurrirá el miércoles 25.

En marzo, la Luna llena es en Virgo

A continuación, lo que hay que tener en cuenta al cortarse el pelo según la fase y el signo por el que transita la Luna:

Luna llena en Virgo : es el momento de la regeneración total. Si se tienen las puntas abiertas, el cabello quemado por procesos químicos o simplemente se siente “sin vida”, este es el día para un corte de saneamiento. La energía de este signo de Tierra aporta orden y salud estructural. Es una buena oportunidad para cortes radicales (pasar de largo a corto) porque el cabello renacerá con mucha más fuerza y brillo. Mejor evitar tintes muy agresivos, ya que el cuero cabelludo puede estar más sensible a la irritación debido a la intensidad de la luna.

: es el momento de la regeneración total. Si se tienen las puntas abiertas, el cabello quemado por procesos químicos o simplemente se siente “sin vida”, este es el día para un corte de saneamiento. La energía de este signo de Tierra aporta orden y salud estructural. Es una buena oportunidad para cortes radicales (pasar de largo a corto) porque el cabello renacerá con mucha más fuerza y brillo. Mejor evitar tintes muy agresivos, ya que el cuero cabelludo puede estar más sensible a la irritación debido a la intensidad de la luna. Cuarto menguante en Sagitario : esta fase se caracteriza por la ralentización, es decir, que el pelo crecerá más despacio si se corta en esa jornada, pero con las raíces muy fortalecidas. Es buen momento para limpiezas profundas o tratamientos detox del cuero cabelludo.

: esta fase se caracteriza por la ralentización, es decir, que el pelo crecerá más despacio si se corta en esa jornada, pero con las raíces muy fortalecidas. Es buen momento para limpiezas profundas o tratamientos detox del cuero cabelludo. Luna nueva en Piscis : se considera una fase de reposo y retiro porque energía lunar está en su punto más bajo. Lo ideal es no cortar el pelo y enforcarse en el bienestar capilar con tratamientos suaves. Es el día de la hidratación profunda. Al estar en este signo de Agua, el cabello tiene una capacidad de absorción increíble. Se sugieren mascarillas nocturnas, aceites naturales (coco, argán) o hacer masajes capilares para estimular la circulación sin cortar.

: se considera una fase de reposo y retiro porque energía lunar está en su punto más bajo. Lo ideal es no cortar el pelo y enforcarse en el bienestar capilar con tratamientos suaves. Es el día de la hidratación profunda. Al estar en este signo de Agua, el cabello tiene una capacidad de absorción increíble. Se sugieren mascarillas nocturnas, aceites naturales (coco, argán) o hacer masajes capilares para estimular la circulación sin cortar. Cuarto creciente en Cáncer: es la fase de la aceleración y la vitalidad, por lo que un pequeño “despunte” (cortar solo las puntas) actuará como un motor de crecimiento. También es una oportunidad excelente para aplicar tratamientos de nutrición y para teñir el cabello, ya que el color suele agarrar mejor y durar más. La influencia de Cáncer favorece que el cabello retenga la humedad y se vea más “jugoso” y elástico.