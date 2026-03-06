Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante marzo

Marzo es, usualmente, uno de los meses más ocupados e intensos para muchos. El tercer mes del año refiere al comienzo de nuevos proyectos, el inicio de clases, cursos, ciclos o incluso temporada ideal para contrataciones y cambios en el ámbito laboral. Este 2026, la temporada de Piscis se centra en la creatividad, la intuición y la necesidad de encontrar propósito en las tareas cotidianas. Es una época en la que muchos individuos tienden a considerar nuevas formas de llevar a cabo sus responsabilidades y adquieren diferentes puntos de vista.

Del 1° al 20 de marzo, Mercurio permanece retrógrado, un movimiento que influye directamente en comunicaciones laborales, contratos y decisiones administrativas. Este tránsito favorece la revisión de proyectos antiguos, pero también puede generar ciertas interrupciones, conflictos e imprevistos en trámites, firmas y asuntos asociados con la tecnología.

El 2 de marzo, Marte entró en la constelación de Piscis, creando cambios en la manera de desenvolverse profesionalmente. Esto promueve a la reflexión y calma a la hora de pensar nuevas estrategias laborales, sin deseos de competitividad, individualismo o protagonismo. Es un momento de pensar en lo colectivo y crear equipos con buena predisposición. A su vez, el martes 3 ocurrió la Luna llena en Virgo que aportó claridad sobre rutinas laborales y eficiencia.

En tanto, Venus en Aries a partir del 6 de marzo incentiva iniciativa y liderazgo. La Luna nueva en Piscis del jueves 19 da lugar a nuevos comienzos profesionales alineados a nuestras vocaciones auténticas. Por último, el Sol ingresa en Aries el 20, un tránsito que aumenta la determinación para tomar decisiones.

A continuación, cómo le irá a cada signo del Zodíaco durante el mes de marzo en el trabajo.

Aries

Las personas de Aries obtendrán un impulso profesional cuando Venus entre en su signo, lo que aumentará su visibilidad y capacidad de liderazgo. Sabrán ganar protagonismo, recibir el reconocimiento que merecen y generar conexiones y dinámicas que las ayude a alcanzar sus objetivos. Con la llegada de su temporada, sentirán un aumento en su confianza al momento de llevar a cabo tareas.

Tauro

El signo del toro atraviesa un período de evaluación laboral, gracias al tránsito de Mercurio retrógrado. Son semanas que invitan a reorganizar sus proyectos pendientes y dar fin a procesos que no funcionan ni contribuyen a su productividad, ingresos o progreso a largo plazo. A finales de mes, alcanzará una mayor tranquilidad mental y concentración.

Géminis

Las personas de Géminis pueden tener problemas en la comunicación en marzo por Mercurio retrógrado Shutterstock

Este signo de Aire enfrentará ciertas demoras o revisiones en comunicaciones laborales, debido a la influencia de Mercurio, su planeta regente. En tanto, la Luna llena en Virgo puso en evidencia la necesidad de ajustes en su organización diaria. Son días para trabajar la paciencia, realizar alianzas y estabilizar sus recursos.

Cáncer

El signo del cangrejo se encuentra ante nuevas oportunidades laborales relacionadas con la creatividad por la presencia del Sol y Marte en Piscis. Sin embargo, es momento de evitar las decisiones apresuradas y alejarse de cualquier tipo de situación conflictiva en el área profesional, como peleas, rumores o secretos innecesarios.

Leo

Los leoninos comienzan marzo con revisiones profesionales por Mercurio retrógrado. Es hora de evaluar su rol en proyectos y qué impacto tienen en su vida diaria. Marzo les propone dejar de lado lo que ya no les sirve y enfocarse en aquello que puede conducirlos a sus metas del 2026.

Virgo

Este signo de Tierra comienza un mes intenso y desafiante, gracias a la Luna en su signo y al tránsito retrógrado de su planeta regente, Mercurio. Es un momento clave para evaluar su rendimiento laboral, renegociar y atender a ciertas tensiones en su entorno de trabajo.

Libra

Las personas de Libra atraviesan ajustes en sus rutinas, por lo que podrían sufrir ciertos cambios en su vida diaria. La adaptación será clave para el mes de marzo, en especial con Mercurio retrógrado. Se aconseja revisar contratos o acuerdos, conversar desde la calma y esperar al momento oportuno para actuar.

Escorpio

El signo del escorpión encontrarán una gran motivación profesional a partir de la llegada de Marte en Piscis, que fortalece su creatividad. La temporada de este signo de Agua lo ayuda a conectar con su costado más imaginario, soñador y expansivo, lo que podría traer soluciones a problemas que traen desde hace tiempo.

Sagitario

Los sagitarianos revisarán sus objetivos profesionales en marzo. Este mes propone cambios, el fin de ciclos y comienzo de una nueva era. En ese sentido, sentirán la necesidad de reinventarse y adquirir nuevas responsabilidades que pongan a prueba su talento y potencial.

Capricornio

Será un mes importante para las personas de Capricornio en el trabajo Shutterstock

La cabra empieza uno de los meses más importantes del año, que da inicio a uno de sus campos favoritos, el profesional. Los capricornianos encontrarán pequeños avances en su carrera, siempre que mantengan la paciencia que tanto los caracteriza. Las primeras semanas son ideales para planificar antes de ejecutar.

Acuario

Las personas de Acuario tendrán la oportunidad de pensar cómo generar nuevos recursos económicos durante marzo. Sin embargo, la presencia de Mercurio retrógrado complica su pensamiento racional y lógica, por lo que se aconseja aguardar el fin de este tránsito para tomar decisiones, comprometerse a nuevos trabajos o firmar contratos.

Piscis

El signo de los peces enfrenta cambios laborales importantes gracias al Sol y Marte en su constelación. Estos movimientos potencian su creatividad y sensibilidad profesional. Se plantearán sus objetivos personales y cómo influyen en su progreso laboral, económico y vocacional.