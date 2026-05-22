Horóscopo de Capricornio de hoy: viernes 22 de mayo de 2026

Intente minimizar los problemas, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el viernes 22 de mayo

Amor: Un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra, caso contrario, no creerá más en amor.

Riqueza: Cuando se decida y consagre tiempo para poner en practica sus dotes profesionales, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. Queda en usted la decisión.

Bienestar: Sea consciente y acepte que necesita si o si alimentarse sanamente. Momento para que elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

En esta jornada, sepa que no soportará que nadie lo contradiga. Intente cambiar su postura, de lo contrario, nadie querrá mantenerse a su lado.

Amor: Prepárese, ya que surgirá un recuerdo de su pasado que le oprimirá demasiado el corazón. Trate de revertir la situación cambiando de pensamiento.

Riqueza: Entienda que no siempre surgen buenas oportunidades a nivel laboral. Pero si le ofrecen alguna, aproveche la situación en forma medida y equilibrada.

Bienestar: Nunca se olvide que ocuparse de la salud, también es una forma de quererse más. Concurra al medico y realícese los estudios periódicos de rutina.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |