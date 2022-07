Cada uno de los signos del Zodíaco tiene características que los diferencian entre sí. Sus personalidades destacan por ser más emocionales o mentales, según los elementos que los representen. Si bien cada persona tiene sus gustos y preferencias en particular, la astrología demuestra una tendencia según la posición del Sol en la carta astral.

De esta manera, cada signo presenta una vulnerabilidad en particular en cuanto a diferentes aspectos de la vida. Esto determinará qué cosas le pueden cambiar el estado de ánimo repentinamente.

A continuación, las cinco cosas que ponen de mal humor a las personas de Cáncer.

La falta de modales

Este signo del elemento Agua es considerado como uno de los más detallistas a la hora de relacionarse con otras personas. Son de buen carácter y les importa tratar bien a los demás. Suelen comportarse de manera maternal y cuidar las necesidades de todo el mundo.

Una de las cosas que más les molestan es la falta de modales. Consideran ciertos actos como irrespetuosos. Acciones como no saludar, no pedir permiso, no decir gracias o hablar con comida en la boca puede llevar a las personas de Cáncer al enojo absoluto.

Sentirán la necesidad inmediata de corregir a otros. Muchas veces, no podrán lograrlo o motivará discusiones, por lo que -ante la imposibilidad de hacerlo- su estado de ánimo cambiará.

La falta de modales generará mal humor en las personas de Cáncer Shutterstock

Sentirse presionados

Cáncer se encuentra representado por el cangrejo. Este simboliza su personalidad reservada y tranquila. Les cuesta abrirse con facilidad y solo confían en muy pocas personas. Necesitan conocer a las personas para poder contarles sobre sus vidas y sus más profundos secretos. Una vez que se encariñan con alguien podrán dar todo su amor y ser grandes compañeros.

Sin embargo, si se sienten presionados para hablar cuando no lo desean o para hacer algo que no quieren, se cerrarán por completo. No les gusta que otras personas les determinen cómo y cuándo hacer las cosas.

Si alguien somete a una situación de tensión o presión a una persona de Cáncer, fácilmente ganará su apatía y mal humor. No podrán socializar con esta persona y se distanciarán de inmediato.

La falta de hospitalidad

Una de las cualidades principales de las personas de Cáncer es su sensibilidad. Si bien parecen fuertes y seguras de sí mismas, cuentan con una forma de ser emocional y susceptible. Cuando reciben gente en sus casas, hacen todo lo posible para que se sientan cómodos. Les gusta agasajar a sus invitados, por lo que los reciben en un hogar ordenado, limpio e incluso con algún platillo delicioso para degustar.

Sin embargo, cuando ingresan en la casa de otras personas, se sienten incómodos si no los tratan como ellos quisieran. Muchas veces pueden ofenderse por la falta de gestos amables desde los anfitriones hacia los invitados.

Esperan ser atendidos de cierta forma en particular. Les interesa que les pregunten cómo se sienten o si desean tomar algo.

Los comentarios negativos en los ámbitos personales y laborales, molestarán a los de Cáncer Shuttertsock

La crítica

Las personas de Cáncer son cuidadosas a la hora de comunicarse con los demás. Les gusta mantener los buenos modales y la amabilidad que tanto los caracteriza. Gracias a su espíritu protector y empatía, les gusta considerar los sentimientos de los demás. Es por ello que, a la hora de recibir una crítica, reaccionan fuertemente. Les molesta que opinen de su físico, personalidad o trabajo. No les gusta recibir comentarios negativos o poco constructivos.

Cuando alguien los critica, su humor cambia inmediatamente. No podrán mantener la objetividad y es muy probable que inicien una discusión, gracias a su carácter cambiante.

Su personalidad requiere estabilidad, si algo irrumpe con eso, se sienten incómodos. Si bien son personas tranquilas, pueden comportarse de manera impulsiva e irracional cuando se enojan.

El desorden

El hogar es el lugar favorito de las personas de Cáncer. Invierten tiempo, dedicación y dinero en mantenerlo a sus gustos y comodidades. Su prioridad es que se encuentre siempre lista para recibir personas y auspiciar reuniones.

Por otra parte, la casa es el lugar donde más a gusto se sienten. Muchas veces prefieren evitar ciertos planes y deciden pasar fines de semana enteros allí. Es por ello que necesitan mantenerlo ordenado y limpio todo el tiempo.

De esta manera, el desorden es una de las cosas que pone de mal humor a este signo del elemento Agua. Si se encuentran viviendo con otras personas, este será motivo de pelea e incluso de separación de muchas parejas. No pueden relajarse hasta ver su entorno de la forma que esperan y harán lo posible por corregir todos los detalles que les molestan.