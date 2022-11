¿Cómo conquistar a un hombre y a una mujer de Sagitario?

escuchar

Las personas de Sagitario son las nacidas entre el 23 de noviembre y el 20 de diciembre. Están regidos por Júpiter, el planeta de la expansión, y -por lo tanto- son individuos dispuestos a experimentar y aprender cosas nuevas.

Su elemento es el Fuego, que les otorga su carácter enérgico y extrovertido. Gracias a esto, llaman involuntariamente la atención de todos y son el alma de cualquier fiesta.

Asimismo, son compañeros y generosos, y priorizan a sus amistades por sobre todo. Les gusta mantener una vida activa y sociable, no les cuesta conocer gente nueva y suelen causar una excelente primera impresión.

Sin embargo, existen ciertas diferencias entre los hombres y mujeres de este signo del elemento Fuego y sus gustos a la hora de ser seducidos por otros.

¿Cómo son los hombres de Sagitario?

Un hombre nacido bajo el signo del elemento Fuego es, sin dudas, una de las personas más alegres y encantadoras del Zodíaco. Las amistades son unas de sus grandes prioridades. Así, dedican mucho tiempo a viajar y vivir experiencias con sus amigos, quienes los consideran fieles e incondicionales.

De esta manera, conciben a sus grupos cercanos como parte de su familia. Planifican vacaciones y actividades en conjunto, en las que predominan la aventura, los deportes y los juegos que les permitan divertirse sin ninguna preocupación.

Si bien parecen tener un carácter fuerte, son seres amables y cordiales con todo el mundo. Causan una buena impresión inmediatamente y se suman en todos los planes sociales posibles (los conciertos y las salidas nocturnas son sus favoritos).

Por momentos, pueden ser un tanto descuidados en su forma de ser y presentarse al mundo. A veces expresan sus sentimientos de forma directa, ya que son puramente honestos y no miden los posibles efectos de sus palabras en los demás.

Conquistar a un hombre de Sagitario

Los hombres de Sagitario son alegres, pero tienen un carácter fuerte shutterstock - Shutterstock

Al ser determinados y seguros de sí mismos, a los hombres de este signo les gustan las personas transparentes y que tengan iniciativa, y les seduce aquellos individuos que luchan por lo que quieren.

Asimismo, les encanta tomar el primer paso e intentar conquistar a su interés romántico, pero les disgusta que les dan consejos sin que se lo pidan o les digan qué hacer.

La paciencia es una de las mayores herramientas para ganar el amor de los hombres de Sagitario, ya que no se comprometen con facilidad, sino que disfrutan de las etapas previas, las citas y los encuentros divertidos.

Los halagos, las risas y el buen sentido del humor son factores que los enamoran. Necesitan rodearse de gente tan optimista como ellos, que puedan sacar provecho de cualquier situación para un beneficio colectivo.

En la intimidad, no temen probar cosas nuevas y desafiar sus límites. Les gustan las demostraciones de afecto y no temen realizarlas en público, ya que se sienten muy cómodos con su entorno.

¿Cómo son las mujeres de Sagitario?

Las mujeres de este signo del elemento Fuego son de las más divertidas del Zodíaco. Cuentan con una forma de ser independiente y una mente abierta, lo que muchas veces provoca que sean vistas como incapaces de comprometerse.

Sin embargo, cuando están en una relación saben equilibrar su espíritu libre con su mente idealista, y son capaces de reflexionar durante horas sobre sus sentimientos. De esta manera, pueden expresar lo que piensan con facilidad, algo que les ocurre al momento de discutir con sus parejas.

Se aburren rápido de la rutina y a veces pueden ser impacientes, al punto de abandonar con facilidad los lugares que no satisfacen sus deseos. En ese mismo sentido también pasan de página rápidamente, lo que hace que sean personas positivas que no se quedan sufriendo por sus problemas.

Son emprendedoras y trabajan arduamente por lo que desean. Si bien son vistas como impulsivas, son responsables en sus trabajos y vínculos, y siempre se comunican con sinceridad y con el foco en la resolución de conflictos.

Conquistar a una mujer de Sagitario

A las mujeres de Sagitario les gustan los planes originales shutterstock - Shutterstock

Energía, creatividad y mente abierta son tres cualidades indispensables para seducir a una mujer de Sagitario, quienes necesitan a alguien que pueda igualar su espíritu positivo e inquieto, y que proponga planes y desafíos para realizar en conjunto.

Les parecen atractivas aquellas personas que cuidan de su apariencia física o que realizan algún deporte por diversión. Además, una de sus prioridades es mantener su vida social activa. Es por eso que, aunque ya cuenta con muchas amistades, les gusta conocer a los seres queridos de su pareja y conformar un nuevo grupo en su entorno.

Por otro lado, no les gustan aquellas personas que les digan qué hacer o pretendan controlar su agenda y, al momento de proponer una primera cita, una variante que no puede faltar es el divertimento. En ese sentido, no les interesan los lujos y lugares extravagantes, y prefieren ideas originales que los sorprendan y animen a probar cosas nuevas. Quedarse dentro de su casa todo un fin de semana no es un plan viable con una mujer de Sagitario, sino que su romance se alimenta con recuerdos y momentos de calidad junto a su pareja.

La intimidad es un factor importante para este signo del elemento Fuego. Alimentan su autoestima a partir de estos encuentros, por lo que resultan fundamentales para el estado de ánimo de estas personas que necesitan sentirse deseadas y consideradas bellas por quienes aman.

LA NACION

Temas HoróscopoAstrología