Predicciones 2023: ¿qué energía tendrás el año que viene según tu signo ascendente?

Durante este 2022 los tránsitos planetarios trajeron tiempos de reformulación personal, sobre todo, para quienes tienen energía de los signos fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Además, en términos colectivos -si bien es un proceso que viene gestándose desde hace rato y todavía está en transición- es evidente y se siente la puesta en cuestión de viejos modelos que cada vez piden ser transformados con nuevos paradigmas.

En el 2023, algunos movimientos continuarán muy similares al 2022 -ya que marcan un ritmo de largo aliento evolutivo- mientras que los cambios más importantes estarán dados por el ingreso de Júpiter en Tauro, de Saturno en Piscis y el de Plutón en Acuario.

Ahora bien, para saber cómo van a afectar verdaderamente, es importante plantear las predicciones a partir del ascendente. ¿Por qué? Porque la energía disponible depende, siempre, del tránsito de los planetas por los doce signos, y estos movimientos se expresan, precisamente, según el orden del zodíaco que propone el ascendente de la carta natal. En ese sentido, el ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas para cada persona.

Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Si no lo sabés, podés averiguarlo fácilmente: hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Aries

Para el ascendente en Aries, el 2023 trae energía expansiva y de conquista, gracias al tránsito de Júpiter. Será un año interesante para empezar nuevos proyectos, y ver la potencia de acción que se tiene si se toman riesgos (pueden ser de cualquier tipo: laborales, vinculares, decisiones económicas o de dónde vivir). En términos afectivos, toca conectar con el propio deseo, aunque implique cierto egoísmo.

El desafío: entregarse a la espontaneidad.

Tauro

Las personas de Tauro son las nacidas entre el 21 de abril y el 21 de mayo

Para el ascendente en Tauro, el 2023 trae mucho movimiento de cambio. Si el 2022 ya fue de renovación, el 2023 termina de exhibir hacia dónde se dirige esta nueva faceta vital. En términos afectivos, Urano continuará en tu signo poniendo de relieve la importancia de trabajar tu apego; por otro lado, a partir de mayo, con el tránsito de Júpiter en Tauro, es posible que empieces a encontrar un sentido a lo que cambió en vos.

El desafío: aprender a confiar en que hay un orden mayor y aceptar que ya no hay vuelta atrás.

Géminis

Para el ascendente en Géminis, el 2023 sigue en sintonía con el 2022 aunque será un año más serio porque la zona vital más activada será la vinculada con lo laboral y la profesión. Es un año para trabajar a consciencia la dispersión, y ver qué pasa cuando se pone determinación para que la energía se oriente en función de objetivos específicos. En términos afectivos, la propuesta anual es de conexión con lo que no se puede controlar ni explicar de la emoción.

El desafío: prestarle atención a tu cuerpo.

Cáncer

Para el ascendente en Cáncer, el 2023 trae energía de crecimiento y desarrollo profesional. Puede ser un año para hacerse preguntas con respecto a dónde y cómo se quiere vivir. Aunque en principio parezca una decisión difícil, la energía acompaña para una mudanza, que puede ser al extranjero o dentro del país. En términos afectivos, señala el final de una etapa y el comienzo de otra en el ámbito de la pareja.

El desafío: trabajar la codependencia y ejercitar la soledad.

Leo

Para el ascendente en Leo, el 2023 trae preguntas con respecto a cómo se distribuyen los recursos y talentos propios. Es un año interesante para redirigir la energía de una manera más “yoica”, aunque eso implique causar algunas desilusiones en el entorno (laboral y/o vincular). En términos afectivos, el ingreso de Plutón en Acuario traerá transformación y libertad en la pareja.

El desafío: trabajar la frustración.

Virgo

Para el ascendente en Virgo, el 2023 pone el foco en procesos emocionales lentos y profundos. Aunque suene extraño, no será un año para priorizar lo laboral porque lo emocional demandará mucha energía. En términos afectivos, será un año para pensar cómo juega el compromiso y la madurez emocional en la pareja, para amigarse con el largo plazo.

El desafío: no obsesionarse con lo que ya no va más.

Libra

Para el ascendente en Libra, el 2023 trae energía de cambio y transformación en la relación con el hogar y la familia. Tocará trabajar la gestión del tiempo y la administración de los recursos. En términos afectivos, será un año para repensar con la pareja el tipo de proyecto que se quiere compartir.

El desafío: ejercitar el propio deseo y no querer siempre complacer.

Escorpio

Para el ascendente en Escorpio, el 2023 continúa en sintonía con el 2022: trae cambio de piel emocional y será un año de cambio y renovación en el ámbito de la pareja. En términos afectivos, el recorrido de Urano por Tauro (tu eje complementario) puede traer una situación vincular inesperada.

El desafío: trabajar la omnipotencia y no esconder tu sensibilidad.

Sagitario

Para el ascendente en Sagitario, el 2023 podrá el foco en procesos emocionales, en temas familiares y domésticos. La energía disponible acompaña para una mudanza hogareña (de gran escala, aunque no no necesariamente sea al extranjero). En términos afectivos, será un año con muchas preguntas con respecto a qué se quiere compartir y qué no en un vínculo de pareja.

El desafío: trabajar la impaciencia.

Capricornio

Las personas nacidas entre el 23 de diciembre y el 21 de enero son de Capricornio

Para el ascendente en Capricornio, el 2023 permite cerrar procesos de largo aliento y de reconfiguración de identidad, que vienen gestándose desde 2020 (o incluso antes) y cuyos resultados están siendo ya visibles. A su vez, será un año interesante para lanzarse en nuevos proyectos personales y colectivos. En términos afectivos, el recorrido de Urano por Tauro trae romance y sorpresas vinculares.

El desafío: aprender a delegar.

Acuario

Para el ascendente en Acuario, el 2023 continúa en sintonía con el 2022 y trae energía de cambio y transformación. Aunque será un tránsito de muchísimos años, el ingreso de Plutón en Acuario traerá como temática la relación con la propia potencia-impotencia. En términos afectivos, será un año para trabajar el compromiso sin perder de vista la necesidad de libertad.

El desafío: conectar con las emociones.

Piscis

Para el ascendente en Piscis, el 2023 estará signado por el recorrido de Saturno por Piscis. Como este tránsito no ocurría hace treinta años al principio puede ser que se sienta de forma muy árida y tensa pero es bueno saber que a la larga la propuesta energética es de maduración y crecimiento personal y profesional. El secreto estará en la responsabilidad y el compromiso con que se administre el uso del tiempo. En términos afectivos, será un año para resignificar la propia sensibilidad, y trabajar la inseguridad.

El desafío: no desatender la faceta espiritual.

