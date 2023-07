El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy, jueves 20 de julio

escuchar

Esperanza Gracia dio nuevos horóscopos para este jueves 20 de julio a través de sus redes sociales. La astróloga española reveló lo que le espera a cada signo del zodíaco en todos los ámbitos de su vida. Con varias décadas como tarotista y experta en predicciones, advirtió que los planetas juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. Esto es lo que habrá para cada miembro de la rueda zodiacal.

ARIES

El planeta Venus está sobre tu signo, lo que significa que todo lo que hagas será exitoso y marchará conforme al plan. En cuestiones del amor, conquistarás a cualquiera que se te ponga en frente, si no tienes pareja la encontrarás.

TAURO

Es preciso que aprendas a pedir perdón siempre que sea necesario. Acepta tus errores, no hay nada de malo en ello, al contrario, te servirá para fortalecer tus relaciones. Disponte a dejar esas actitudes que no te favorecen.

GÉMINIS

Te llegarán nuevas oportunidades y tú sabrás aprovecharlas mejor que nadie. Te sentirás más seguro de ti que nunca y tendrás la confianza de que podrás sobrepasar cualquier obstáculo. En el amor, sé un poco más flexible.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/YouTube

CÁNCER

Estarás muy optimista y con eso le darás una buena señal al Universo. Recuerda que todas tus vibraciones regresan a ti con creces, sean buenas o malas. Si iniciaste una relación amorosa hace poco, esta se consolidará.

LEO

La alineación actual de los planetas permitirá que se aclaren todas las dudas que tenías respecto a un tema en específico. Estarás más tranquilo porque ya tienes la respuesta y, por lo tanto, un plan establecido a seguir.

VIRGO

Los astros te dicen que no busques explicaciones de todo lo que sucede a tu alrededor, no tienes por qué saberlo todo. El mayor secreto de la vida es dejarte llevar. Respecto a tu trabajo, si te proponen algo que no se ve prometedor, no lo aceptes.

LIBRA

Sucederá algo que te quitará la tranquilidad y que hará que no estés del todo feliz. Sin embargo, no debes preocuparte porque se trata de una situación que pasará pronto. Evita los enfrentamientos porque estarás muy sensible.

ESCORPIO

Eres uno de los signos que más miedo al rechazo tiene, lo que se traduce en mucha inseguridad y desequilibrio emocional. Que nada te impida mostrar tus sentimientos, no importa si no eres correspondido.

SAGITARIO

La gran advertencia que tendrás que tomar en cuenta hoy es que no intentes tener la razón siempre. Esa actitud puede traerte muchos problemas, especialmente con tus seres queridos. Abre tu mente y tu corazón.

CAPRICORNIO

Aumentarán las tensiones entre tú y algunas personas que te rodean, pero tú sabrás sacar provecho de esa situación. Deja que las cosas fluyan, no trates de forzar nada y verás que todo se arregla a tu favor. Entrarás en una buena etapa profesional.

ACUARIO

Este jueves es ideal para demostrarles a tus superiores el gran talento que tienes. Utiliza cualquier oportunidad de hacerles ver que eres el elemento perfecto para ascender de puesto. Respecto al amor, todo estará impredecible.

PISCIS

Se impone que seas un poco más abierto al diálogo con las personas que quieres, esa es la clave para que no haya problemas o, si los hay, se solucionen pronto. No seas impulsivo, ese tipo de actitudes no te llevarán a ningún buen lugar.

LA NACION