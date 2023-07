El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy, viernes 21 de julio

escuchar

Esperanza Gracia dio nuevos horóscopos para este viernes 21 de julio a través de sus redes sociales. La astróloga española reveló lo que le espera a cada signo del zodíaco en todos los ámbitos de su vida. Con varias décadas como tarotista y experta en predicciones, advirtió que los planetas juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. Esto es lo que habrá para cada miembro de la rueda zodiacal.

ARIES

Es un fin de semana ideal para activar tu vida social, no rechaces ninguna de las invitaciones que te hagan. También es momento de que te abras a nuevas relaciones, conoce gente, explora y verás cómo tu entorno cambiará.

TAURO

Un problema familiar que decidiste dejar en pausa podría afectarte este viernes. Resuélvelo cuanto antes para evitar malos entendidos. Por otro lado, no asumas responsabilidades que no son tuyas, toma distancia de quienes quieren imponértelas.

GÉMINIS

Los astros te dicen que comenzará una excelente etapa para ti en el ámbito de los negocios. Si quieres empezar nuevos proyectos o consolidar los que ya iniciaste, es el instante perfecto. Gozarás de un carisma irresistible.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/YouTube

CÁNCER

Tu mayor virtud es que tendrás tanta confianza en lo que haces que nada ni nadie te frenará en tu camino hacia la cumbre. Te surgirán nuevos retos, por más difíciles que parezcan, no temas, sabrás abatirlos con fortaleza.

LEO

Durante el fin de semana el Sol ingresará en tu signo, lo que significa que iniciarás un período de muy buena suerte. Disfruta todo lo que tienes, pero siempre con la idea de que están por llegar cosas mejores.

VIRGO

Sucederán cosas inesperadas próximamente, por lo que tienes que estar prevenido. Sin embargo, todo será positivo, prepárate para recibir lo mejor a partir de ahora. Vivirás la vida con más alegría y menos preocupaciones.

LIBRA

La única advertencia a la que deberás prestarle atención este viernes es a la que te dice que no te obsesiones con los problemas que no puedes solucionar. Si algo no está en tus manos, déjalo ir, o pide ayuda.

ESCORPIO

Hay un asunto que te agobia mucho porque no sabes como abordarlo. No obstante, esa racha de incertidumbre terminará y podrás aclarar tu mente. Habla con tus amigos y con la gente que te quiere, ellos te ayudarán.

SAGITARIO

Ten cuidado con la información que cuentas porque las traiciones estarán a la orden del día. A tu alrededor hay gente que no quiere verte bien, aunque parezca que todos son leales. Sigue tu intuición para saber quiénes son.

CAPRICORNIO

Tenías miedo de caer en la monotonía porque últimamente no tenías emociones fuertes ni pasaba nada interesante en tu vida. El Universo te escuchó y este viernes recibirás algunas sorpresas, agradece por ello.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/YouTube

ACUARIO

Hoy más que nunca te sentirás lleno de ilusiones y muchos sueños por cumplir. Trata de luchar por ellos en la medida de lo posible. Por otro lado, surgirá un viaje inesperado y podrás salir de la rutina si decides ir.

PISCIS

Te sentirás defraudado por una persona porque no te dio detalles que te hagan sentir especial. Pero tienes que comprender que la vida es mucho más que eso, la gente demuestra su cariño de diferente forma. Además, hoy podrías recibir alegrías inesperadas.

LA NACION