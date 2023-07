El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 28 al 30 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 28 al 30 de julio para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría, sobre todo en el ámbito familiar, donde tendrán que resolver asuntos pendientes. La vida sentimental no experimentará muchos cambios, pero será de gran importancia para quienes tienen pareja.

Aries

Serán días vibrantes en cuestiones amorosas si es que tienes pareja, dado que disfrutarás de la tranquilidad que ofrece estar en una relación estable. Si no estás en esta situación, estarás un poco aburrido, así que trata de hacer cosas nuevas.

Tauro

La recomendación es que busques nuevas formas de pasar tu tiempo libre, fuera de la rutina y las obligaciones. De esa manera, aprenderás a disfrutar y aprovechar más de las pequeñas cosas que te brinda el Universo.

Géminis

Habrá cierta tensión entre tú y tu familia, principalmente porque no quieres escuchar los consejos que te brindan. Trata de prestarles atención, aunque no los apliques, solo dales el gusto de que vean que tomas en cuenta lo que te dicen.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de este fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

Cáncer

Es un buen momento para pasar días con tu familia, ya que por el trabajo sueles dejarla de lado. Si no tienes una buena relación con ella, entonces es momento de crearla. También júntate con tus amigos, te sentará bien.

Leo

Sentirás que, por fin, las diferencias que había entre tú y tu pareja se hacen pequeñas. Su relación se fortalecerá y también lo hará la comunicación con la que se manejan. Los que no tienen un ser amado, pasarán instantes igual de valiosos con sus amigos.

Virgo

Los astros te dicen que salir el fin de semana no significa tener puerta abierta para derrochar dinero. Controla más tus gastos y cuida tu patrimonio, no inviertas en lo que no necesitas. Puedes divertirte con pocas compras.

Libra

Debes prepararte mentalmente para estar en tu casa y no poder escapar de la rutina. Es posible que suceda algo que no te permita salir a despejarte. De igual forma, tú intenta relajarte con actividades que te guste hacer.

Escorpio

Existe la posibilidad de que tengas problemas y protagonices algunas discusiones con tu pareja. Esta vez será por tu culpa, porque no aprendes a escuchar lo que te dicen. Sé un poco más empático, ten por seguro que así se mejorarán tus relaciones.

Sagitario

Vivirás días de descanso muy satisfactorios, sin embargo, también podría haber cosas que te nublen la vista y te hagan estallar. Tus amigos te agotarán la paciencia y tendrás algunas peleas con ellos, aunque no será nada para preocuparse, se les pasará pronto.

Capricornio

Conectarás con una persona especial en el lugar en el que menos te lo esperes. No importa que sea algo pasajero, aprovéchalo al máximo. Si tienes pareja, sentirás que su relación se vuelve más estrecha porque ya comenzaron a adaptarse.

Acuario

Es preciso que seas más comprensivo, que escuches las necesidades que tiene tu pareja y no te enojes cuando te las exprese. La comunicación entre las dos partes es vital para que las cosas funcionen, contrólate.

Piscis

Los astros te dicen que siempre es importante cuidar de tu salud mental, alejándote de lo que te hace daño y acercándote a lo que te aporta cosas positivas. Si salir con tus amigos te hace sentir bien, trata de hacerlo más.

LA NACION