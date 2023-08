El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 4 al 6 de agosto

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 4 al 6 de agosto para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares. Serán momentos de reflexión para la mayoría y tendrán que resolver asuntos pendientes.

Aries

Encontrarás un poco de tranquilidad después del caos y del ajetreo diario. A pesar de que te guste estar siempre en movimiento, es necesario que a veces te tomes un respiro y descanses. No pasará nada por un día que te mantengas inactivo.

Tauro

Tienes que estar preparado porque las discusiones con tu pareja y tu familia estarán a la orden del día. Serán días un poco complicados, pero tú sabrás cómo mantenerte paciente y estable. Todo se solucionará con el pasar del tiempo.

Géminis

Tendrás mucha energía y contagiarás a cualquiera que se te acerque. Aprovecha esa vitalidad para hacerle una sorpresa a tu pareja, hace mucho que no le das este tipo de detalles y la relación podría fracturarse.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana Mhoni Vidente/Youtube

Cáncer

Sentirás la necesidad de permanecer en tu casa y disfrutar del tiempo a solas. No permitas que te critiquen o que traten de obligarte a hacer algo. Si es un fin de semana en el que no quieres salir, tienen que respetarte.

Leo

Hay muchas tareas atrasadas en tu hogar, por lo que la recomendación es que las realices. A veces te llenas de tantas responsabilidades que terminas por incumplir con algunas. Ve con más calma y evita que eso suceda.

Virgo

Vivirás momentos de extrema felicidad, sobre todo si eres de los Virgo que tienen pareja del signo Cáncer, Aries o Capricornio. Disfrutarás de tu romance al máximo, pero también tendrás tiempo para ti. Irradiarás buena energía.

Libra

Llegaste al fin de semana sin darte cuenta de todo lo que has avanzado. A veces es bueno mirar para atrás para observar los grandes esfuerzos que enfrentas. Harás planes de última hora para salir a divertirte con tus seres queridos.

Escorpio

Terminarás tan agotado el viernes que lo único que querrás hacer es descansar. Si ya tenías planes, pero no te apetece hacerlos, no dudes en cancelarlos. Debes ponerte como prioridad y no hacer algo que no quieras.

Sagitario

No estarás en tu mejor momento en cuestiones amorosas, tanto si tienes pareja como si no. Te sentirás estancado con tu ser amado, percibirás la monotonía en la que están inmersos. Si no estás en una relación, crecerá la necesidad de estarlo.

Capricornio

Estarás de muy mal humor, pero antes de desquitarte con los demás piensa que ellos no tienen la culpa de lo que te suceda. Haz un esfuerzo por separar tus emociones explosivas de la gente que no te hizo nada. Sé más maduro.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana Mhoni Vidente/Youtube

Acuario

Querrás salir con tus amigos y conocer gente nueva, así que aprovecha estos días para hacerlo. Ten por seguro que con la chispa que tienes, nadie se resistirá. Solo aprende a disfrutar sin derrochar dinero que no tienes.

Piscis

Se impone que aprendas a organizar tu tiempo de una mejor forma. Sí puedes hacer todo lo que te propongas, siempre y cuando guardes el tiempo necesario para ello. Trabaja duro, pero también sal con tus seres queridos.

LA NACION