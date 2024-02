escuchar

La reconocida pitonisa cubana, Mhoni Vidente, compartió con sus seguidores en un video de YouTube qué le espera a cada signo en febrero. Además, dio a conocer sus proyecciones en el amor, salud y dinero para todos.

ARIES

Será un mes fuerte de realizaciones positivas en cuestiones laborales y proyectos nuevos, con un dinero extra que no esperabas. Serán días de reinventarse y de cuidar tu salud. Recuerda que brillas demasiado. Tus números son el 1 y 25, con los colores rojo y blanco.

TAURO

Te viene la carta del mundo y será un mes de realizaciones de trabajo. No le digas que no a los proyectos nuevos y sé más consciente y seguro de hacia donde vas. Vas a tener abundancia y tus números mágicos serán el 7 y 12. Tus colores son naranja y amarillo.

GÉMINIS

Tienes la carta de la Torre de crecimiento y estabilidad. Deja de sabotearte y ponte al frente de tu lista de prioridades, mereces salud y amor. Tus números serán el 21 y 29 y tus colores azul y rojo. Libérate de los pensamientos que no te dejen ser feliz.

Mhoni Vidente es una de las tarotistas más famosas del mundo @mhoni1 / Instagram

CÁNCER

Te sale la carta del ermitaño que indica que febrero será un mes de tener al lado a tu familia, amigos y pareja. Tendrás días de muchos viajes y de conocer gente nueva, con gran productividad en tus proyectos. Tus números serán el 16 y 28, mientras que tus colores, el azul y amarillo.

LEO

Este mes tendrás determinación para elegir qué camino tomar y los astros te ayudarán. Aprovecha estos días para crecer económicamente y como persona. Cualquier trámite te saldrá muy bien y tendrás nuevas esperanzas de aventuras. Tus números son el 5 y 9 y los colores amarillo y naranja.

VIRGO

Te sale la carta del loco que indica futuras mudanzas. Puedes aprovechar este mes para tomar algún curso de administración de ventas y los astros te ayudarán a aliviar tus angustias. Si estás en pareja, todo fluirá de maravilla. Tus números serán el 4 y 8 y tus colores, amarillo y verde.

LIBRA

Te sale la carta de oros de estabilidad y crecimiento en tu vida. Tienes la mejor, así que aprovecha esta gran racha. Recuerda que eres el justiciero y que tus consejos siempre ayudan. En cuestiones laborales, estarás arriba. Tus números son el 15 y 17 y tus colores, rojo y verde.

ESCORPIO

Tienes la carta de la templanza y tranquilidad. Este mes llegará la solución que esperabas y también algo de dinero extra. Tus números mágicos serán el 3 y 24, con tus colores de la abundancia amarillo y verde.

SAGITARIO

Te llega la carta de la estrella de la abundancia, estabilidad y crecimiento. Será un mes de mucho trabajo y de concentrarse en ordenar tu vida hacia donde quieres llegar. Trata de diferenciar a quiénes quieren estar realmente contigo. Tus números son el 11 y 14, con el azul fuerte y blanco como tus colores.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para febrero Mhoni Vidente/Youtube

CAPRICORNIO

Tienes la carta del juicio. Es un mes de hacer todos los trámites, ya que podrás resolver cualquier problema y situación legal. Tus números son el 10 y 23, con dos golpes de suerte. Tus colores son el naranja y amarillo. No te castigues tanto, que no has hecho nada malo y tienes que aprender a perdonar.

ACUARIO

Es tiempo de creer que estarás mejor. Tendrás mucha armonía y regalos por las celebraciones de tu cumpleaños. Saldrás de viaje, así que disfruta mucho. Tus números mágicos son el 30 y 26, con los colores amarillo y azul. En el trabajo vienen transformaciones.

PISCIS

Tienes la carta del Sol que te dice que necesitas unas vacaciones. A partir del 21 comienza tu era, con los números 6 y 20 y con dos golpes de suerte. Finalmente, te viene la estabilidad económica que tanto pedías. También podría llegarte un cambio en el trabajo con un proyecto en el extranjero.