Mhoni Vidente compartió, como cada día, el destino que le deparará a cada signo este domingo 5 de noviembre. A través de El Heraldo de México, la astróloga reveló el horóscopo más actual, al considerarse una de las figuras más referentes de este ámbito en nuestro país. “Con tu arcángel que te va a acompañar, tus palabras claves de poder y lo que tienes que hacer con tus cartas del tarot para que te vaya bien en todos los sentidos”, anticipó la adivina.

Aries

En tu casa, no dejes entrar a la melancolía. Ni tu pareja ni tú pueden anhelar otros brazos y besos. Aunque quizás de la otra parte se haga por coquetería, esto puede herirte. Sea un juego o no, debe detenerse.

Tauro

En cuanto a lo amoroso, debes revisar que la distribución sea equitativa de responsabilidades en tu relación. Ambos deben comprometerse de igual manera para tener una convivencia justa y armoniosa. Por otra parte, mantén el enfoque en lo individual, antes que en lo colectivo, ya que trabajas arduamente y serás recompensado.

Es hora de sanar y de avanzar. No puedes permitirte el aislamiento.

Géminis

Evita las redes sociales y los celulares si llegan a causar cruces en tu relación, para evitar discusiones innecesarias. También, reconoce que otras personas pueden saber más que tú, incluso en tus áreas. Aprende de ellas, ya que es una oportunidad para crecer.

Elimina las emociones negativas de tu vida. No importa si alguien te debe, no vale la pena buscar reparación que afecte tu estabilidad emocional.

Cáncer

Procura abrazar la cercanía que a veces busca tu pareja. A nivel general, si sientes que tus advertencias pasan desapercibidas, actúa y busca a alguien con poder de decisión; así evitarás consecuencias mayores y ganarás crédito.

Te despertó una angustia inexplicable, pero debes escuchar la señal y hacer esa llamada pendiente que pospusiste.

Leo

Es hora de dialogar y entender la situación de tu pareja, ante la aparición de eventos incontrolables que revelaron sus insatisfacciones. También recibirás un dinero inesperado, pero trata de no derrocharlo y afronta tus desafíos económicos.

Cuando el ruido te abrume, busca momentos de silencio para conectarte contigo mismo y recuperar tu equilibrio.

Virgo

Celebra el éxito profesional de tu pareja. En lo económico, trabaja con mayor calidad y esfuerzo para incrementar tus ingresos. No repares en aceptar la ayuda de aliados en tu salud y busca un guía para mejorar tu alimentación y tu ejercicio.

Libra

No cedas a chantajes en tu relación. Mejor establece reglas para prevenir esa dinámica, ya que la comunicación es clave.

En cuanto a lo económico, la inversión requerirá paciencia y la espera es una virtud en las finanzas. Dedica tiempo a reconstruir tu relación con tu cuerpo y aprende a disfrutarlo.

Escorpio

Sorprende a tu pareja con algo especial para reavivar la magia del amor a través de la anticipación a sus deseos. En las finanzas, mejora la gestión de tus gastos y prioriza las necesidades a los caprichos. Puedes apoyarte en la ayuda de un contador.

Evita preocuparte por lo que no puedes controlar y practica la meditación.

Sagitario

¿Quieres romper la rutina en tu relación? Un cambio de ambiente revitalizará la energía entre ambos. Cuida mucho tus bienes materiales y tu salud. No esperes a que aparezcan síntomas preocupantes en tu cuerpo, cuídalo con prevención y atiende a niveles de riesgo como la presión, el azúcar y el colesterol.

Capricornio

No se pueden controlar las emociones de otra persona ni descalificar sus sentimientos. No recrimines, ayuda a tu pareja a lidiar con su melancolía. Por otro lado, para generar riqueza, debes enfrentar situaciones incómodas o que no te gustan en el trabajo.

Protege tu mente de la negatividad que hay a tu alrededor y descarta pensamientos negativos que debiliten tu fortaleza.

Acuario

El amor es una guía en la vida, así que valora los consejos de tu pareja, que te da con buena intención. Debes tomar decisiones audaces para romper la inercia y conseguir que las cosas avancen en el trabajo. Hoy es un día para actuar con audacia.

Abandona el aislamiento emocional y conecta con el resto. Escucha y comparte para recibir energía positiva.

Piscis

Tu pareja te hará peticiones concretas justas, que beneficiarán tu salud y tu bienestar. Atiéndelas.

Visualiza un éxito con fuerza y convicción. Mírate a futuro como a alguien que logró todo lo que deseas. También aborda tus asuntos de salud pendientes, para mejorar tu dieta, tu ejercicio y tu bienestar.